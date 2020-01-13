Народный депутат Украины Сергей Шахов резко обратился к украинскому правительству

Свое обращение он озвучил во время заседания согласительного совета парламента. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Не секрет, что 2020 год начался с огромной дыры в бюджете. И новый год принес нам трагедию не только с погибшими в самолете и Иране, а вообще с людьми, которые живут в нашем государстве. Сегодняшняя проблема состоит из безработицы, роста цен на тарифы, с того, что сегодня недополучают города села и районы деньги в размере 10 млрд гривен. А это понесет за собой огромную проблему непостроения школ, учреждений здравоохранения и невыплат заработных плат шахтерам, которые ждут годами», - заявил нардеп.

Шахов призвал немедленно расследовать непоступлению в бюджет значительной суммы средств.

«Группа «Довіра» требует немедленного расследования, почему произошло, что 35,3 млрд грн не поступило в бюджет. И закрыт год 2019 с огромной дырой, переходящей в 2020 год. 202 год практически с продертими сапогами сегодня начинается. Хотелось бы, чтобы с холодной головой принимались решения в кабинете министров Украины и работали не на собственный карман, как это делают сегодня чиновники… Чиновники наживаются миллиардами, - отметил он.

Кроме того, нардеп требует расследовать «непоступления таможенных средств в бюджет, кто из олигархов сегодня греется на таможне».

«Говорили, что коррупция будет уничтожена, а мы видим, что воз и ныне там», - добавил он.

Шахов обратил внимание и на потрясающую ситуацию с коммунальными платежами.

«Довіра» требует немедленного отчета министра ЖКХ и председателя НКРЕКП о том, где взялись баснословные надбавки на газ. Повсюду в Европе цена на газ падает, во всем мире. А у нас только теплая зима дает субсидии народу», - заявил нардеп.

Уряд, звичайно, може й надалі виставляти абсолютно непідйомні для українців платіжки за комунальні послуги. Так само, як це робили всі попередні уряди. Але якими будуть наслідки у такого зовсім бездумного дійства, якщо українцям просто нічим платити?? Gepostet von Сергій Шахов am Montag, 13. Januar 2020

Напомним, Шахов готов помочь Зеленскому привлечь переселенцев к переговорам в Минске.

Как сообщала Politeka, Шахов резко высказался о заоблачные тарифы: «депутаты, кому мы будем служить».

Также Politeka писала, что нардепа Сергея Шахова атаковали хакеры: появилось официальное заявление.