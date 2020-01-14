Народный депутат Украины Сергей Шахов резко обратился к своим коллегам в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, Шахова возмутило, что нардепы игнорируют законопроекты, которые способны улучшить жизнь украинцев. Такое заявление он сделал 14 января, выступая с трибуны парламента.

«Если Украина движется в направлении Европы, консультируется с Америкой, так услышьте, за 250 лет существования американской Конституции, где всего 7 статей, было приятий 27 поправок. Мы за 4 месяца внесли в Конституцию 8 поправок, если не больше. Скажите пожалуйста, какие еще консультационные органы должны быть и совещательные органы, какую консультацию вам нужно. Как насильников из Верховной Рады убрать? Какие еще сегодня нужны вам консультации, когда у вас есть по 4 помощника, которые получают заработную плату.32 помощника имеет право сегодня иметь народный депутат… Сколько еще нужно трудоустроить братьев, кумовьев, сватов, друзей, судов? Сколько еще нужно вам, чтобы принимать нормальные решения?», - заявил нардеп.

Шахов напомнил, что депутатская группа «Довіра» вчера на согласительном совете просила поставить на голосование законы, которые бы позволили нормально дышать людям в Луганской области.

«100 тысяч людей сегодня не имеют возможности нормально сказать, достучаться до вас. За 3 минуты можно решить вопрос, помочь 100 тысячам людей. Кто из вас помог?» - обратился нардеп к своим коллегам.

Также он напомнил, что его группа просила поставить на голосование законопроект 2108, который запрещает отключать школы, детские сады, больницы от отопления, от воды.

«Эти законы нужны? Нужны! Какая вам еще нужна консультация? Обращайтесь к Шахову – я вам ее скажу… Обращайтесь к депутатской группе «Довіра», все специалисты там сидят. Мы вам скажем, что делать», - заявил Шахов в Раде.

Напомним, Шахов готов помочь Зеленскому привлечь переселенцев к переговорам в Минске.

Как сообщала Politeka, Шахов резко высказался о заоблачные тарифы: «депутаты, кому мы будем служить».

Также Politeka писала, что нардепа Сергея Шахова атаковали хакеры: появилось официальное заявление.