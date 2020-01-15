Народный депутат Сергей Шахов, рассказал, что сегодня в Украине депутат – это как бабай, которым пугают детей

Такое заявление он сделал, выступая в сессионном зале Верховной Рады, передает Politeka.net. О том, что украинцы приравнивают депутатов к бабаям он услышал от избирателей в своем округе. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Сердце обливается кровью. 28 лет грабится государство. На каждой встрече мне говорят, чтобы люстра упала – была бы народная люстрация. Ограблены все предприятия. До сих пор министры, которых выбирали в этом же зале монобольшинством, начисляют себе миллиарды гривен», - народный депутат.

При этом Шахов обратил внимание на то, 1,2 млрд гривен не получили сегодня шахтеры.

«Шахты затапливаются. Сотни тысяч рабочих мест теряются. Кормим Америку, кормим Африку, завозя уголь сюда. Давайте посмотрим, что делается с предприятиями. "Лисичансксода" сегодня, как в фильме ужасов, культивации земли не произошла. На 10 лет запретили строить такие предприятия. 15000 семей остались без кормильцев. Давайте посмотрим на завод «Пролетарий», 5 тысяч семей сегодня пострадали. Вырезают на металлолом, вывозят сегодня уникальные сооружения, уникальные станки. И все молчат: прокуроры, милиционеры, которые получают также миллионные заработные платы от налогоплательщиков», - отметил политик.

При этом он добавил, что сегодня в Украине вопиющая ситуация сложилась не только с промышленными предприятиями.

«Давайте посмотрим, что делается с медициной, с газом, с образованием. Полностью все уничтожается. Какие-то коэффициенты на газ начисленные. Сегодня мне дали ответ, что незаконно были начислены коэффициенты на газ. Кто будет отвечать перед людьми?», - отметил нардеп.

Шахов особое внимание обратил на положение Северодонецка Луганской области.

«Почему Шахов постоянно вспоминает Северодонецк? Да потому, что там сидят 25 насильников, убийц грабят город 100-тысячный. 700 млн гривен украли. Как я могу молчать? Ибо это Луганщина, это моя родная земля. Там похоронены мои родители шахтеры», -заявил нардеп.

«Я обращаюсь к вам: опомнитесь, начните работать для людей. Давайте будем не только чтить покойников, которые сегодня заслуживают. Давайте будем чтить живых людей, которые ждут реальных действий», - подытожил Шахов свое выступление.

Напомним, Шахов готов помочь Зеленскому привлечь переселенцев к переговорам в Минске.

Как сообщала Politeka, Шахов резко высказался о заоблачные тарифы: «депутаты, кому мы будем служить».

Также Politeka писала, что нардепа Сергея Шахова атаковали хакеры: появилось официальное заявление.