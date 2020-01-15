Народный депутат Сергей Шахов, рассказал, что сегодня в Украине депутат – это как бабай, которым пугают детей
Такое заявление он сделал, выступая в сессионном зале Верховной Рады, передает Politeka.net. О том, что украинцы приравнивают депутатов к бабаям он услышал от избирателей в своем округе. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Сердце обливается кровью. 28 лет грабится государство. На каждой встрече мне говорят, чтобы люстра упала – была бы народная люстрация. Ограблены все предприятия. До сих пор министры, которых выбирали в этом же зале монобольшинством, начисляют себе миллиарды гривен», - народный депутат.
При этом Шахов обратил внимание на то, 1,2 млрд гривен не получили сегодня шахтеры.
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«Шахты затапливаются. Сотни тысяч рабочих мест теряются. Кормим Америку, кормим Африку, завозя уголь сюда. Давайте посмотрим, что делается с предприятиями. "Лисичансксода" сегодня, как в фильме ужасов, культивации земли не произошла. На 10 лет запретили строить такие предприятия. 15000 семей остались без кормильцев. Давайте посмотрим на завод «Пролетарий», 5 тысяч семей сегодня пострадали. Вырезают на металлолом, вывозят сегодня уникальные сооружения, уникальные станки. И все молчат: прокуроры, милиционеры, которые получают также миллионные заработные платы от налогоплательщиков», - отметил политик.
При этом он добавил, что сегодня в Украине вопиющая ситуация сложилась не только с промышленными предприятиями.
«Давайте посмотрим, что делается с медициной, с газом, с образованием. Полностью все уничтожается. Какие-то коэффициенты на газ начисленные. Сегодня мне дали ответ, что незаконно были начислены коэффициенты на газ. Кто будет отвечать перед людьми?», - отметил нардеп.
Шахов особое внимание обратил на положение Северодонецка Луганской области.
«Почему Шахов постоянно вспоминает Северодонецк? Да потому, что там сидят 25 насильников, убийц грабят город 100-тысячный. 700 млн гривен украли. Как я могу молчать? Ибо это Луганщина, это моя родная земля. Там похоронены мои родители шахтеры», -заявил нардеп.
«Я обращаюсь к вам: опомнитесь, начните работать для людей. Давайте будем не только чтить покойников, которые сегодня заслуживают. Давайте будем чтить живых людей, которые ждут реальных действий», - подытожил Шахов свое выступление.
Напомним, Шахов готов помочь Зеленскому привлечь переселенцев к переговорам в Минске.
Как сообщала Politeka, Шахов резко высказался о заоблачные тарифы: «депутаты, кому мы будем служить».
Также Politeka писала, что нардепа Сергея Шахова атаковали хакеры: появилось официальное заявление.