Юлия Тимошенко вполне могла бы занять премьерское кресло из-за перипетий в Кабмине.

Такого мнения придерживаются соратники лидера «Батькивщины», но сама Юлия Тимошенко, похоже, не спешит занимать пост главы правительства, передает «Украинская правда». Как заявила экс-премьер, при президенте Владимире Зеленском она не сможет стать премьер-министром.

«Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не будет совместимым с его президентством», - сказала Юлия Владимировна.

Правда, коллеги Тимошенко по Верховной Раде не так категоричны. Они отмечают, что в случае отставки премьер-министра Алексея Гончарука Тимошенко может побороться за его пост. Ради этой цели она будет искать поддержки у олигархов.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в рядах партии «Батькивщина», сегодня Юлия Тимошенко занята тем, что пытается сохранить поддержку своего электората. О расширении речь даже не идет, все силы брошены на тех людей, которые поддержали «Батькивщину» на парламентских выборах. Целевая аудитория Тимошенко на сегодняшний день - социально незащищенные граждане и пожилые люди.

Отметим, что на днях Юлия Тимошенко появилась на согласительном совете с новой прической. Она распустила волосы, а верхние пряди собрала в небольшой хвостик на затылке. Как известно, Тимошенко довольно часто меняет имидж перед важными событиями. Пользователи сети считают, что очередная смена образа также может свидетельствовать о переменах в политическом плане.

Кстати, от знаменитой косы Юлия Владимировна отказалась, чтобы стать похожей «больше на женщину, чем на бойца».

Напомним, что Вакарчука с Тимошенко застукали в самый пикантный момент, фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, соратник Тимошенко устроил мордобой с охранником под Киевом.

Также Politeka писала, что Зеленский набросился на Тимошенко и получил оплеуху: "Дуркует как в 95-м Квартале".