У мережі поширили світлину, де лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук розмовляє за колоною у Верховній Раді із лідеркою партії “Батьківщина” Юлією Тимошенко
Фото опублікував відомий фотограф Ян Доброносов у соцмережі Facebook, пише Politeka.net.
На фото видно, як Юлія Тимошенко спілкується з Вакарчуком, спершись на колону ВР. Вона стоїть у закритій позі, склавши руки на грудях. Вакарчук же поставив руки в боки.
У мережі почалося бурхливе обговорення побаченого:
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«На тристоронній зустрічі фракцію «Слуга народу» представляв паперовий стаканчик.», «Прийшов запитати за ціну на газ», «Яка Юля тут симпатична!», «Дарує їй свою сорочку? :)», «не вийде.Славко сьогодні в гольфі...але це ще один привід сходити їм на каву...», «Юля красунечка😍», «Обмірковує місцевий бомонд нову стратегію боротьби проти Зеленського?», «Мова тіла тут прекрасна)) замість тисячі слів...))», «Я до тебе, я до тебе, я до тебе...», – сміються у мережі.
Нагадаємо, що Лідер ВО «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко здивувала українців дивним жестом. Ажіотаж піднявся через фото, яким політик супроводила своє новорічне привітання. На сторінці у Facebook вона виклала фото, на якому спробувала з пальців зобразити символ своєї політичної партії – сердечко.
Однак, на думку користувачів соціальної мережі, замість сердечка у Тимошенко вийшло дещо інше.
Так, блогер Денис Казанський в жесті Тимошенко побачив іншу частину людського тіла.
Також нагадаємо, що Лідер партії Голос Святослав Вакарчук став об'єктом критики в мережі. Політик у віршованій формі відповів на вітальну новорічну промову президента України Володимира Зеленського.
Запис вірша опублікована на сторінці партії в Soundcloud.
Таке своєрідне звернення Вакарчука до Зеленському наробили багато шуму в Мережі. Українці пригадали йому корпоративи в Росії під час війни і виступ в Білорусі.
Нагадаємо, Федоренко назвав зайвого в союзі Порошенко, Тимошенко і Вакарчука: "Все робиться заради..."
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