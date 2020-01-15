Владимир Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра России

В среду, 15 января, российский Кабмин в полном составе ушел в отставку. Об этом объявил его глава Дмитрий Медведев после разговора с президентом РФ.

Уже вечером Путин предложил кандидатуру на пост нового главы правительства. Он хочет поручить эту должность главе Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилу Мишустину.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что Мишустин родился в 1966 году в Москве. Он окончил Московский станкоинструментальный институт. На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году, когда его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. Позже он стал заместителем руководителя службы, которую в последствии переименовали в Министерство по налогам и сборам. Таким образом Мишустин стал заместителем министра.

С 2004 по 2006 год Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подал с Кабмином в отставку и не планирует возглавлять правительство в новом составе.

Медведев займет должность зампредседателя Совбеза России, которую введет для него президент РФ Владимир Путин. Это значит, что новый премьер в будущем может стать главой России. Человека будут готовить целых четыре года, ведь выборы только в 2024 году. А в 2021 пройдут выборы в Думу - боевое крещение для "преемника".

Возможно, сейчас займет место техническая фигура. Но на это не похоже. Также может случится, что новая фигура не оправдает доверия и будет еще одна замена в данном назначении. Но это только все узнают через время.

Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".

Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.

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