Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал с Кабмином в отставку и не планирует возглавлять правительство в новом составе

Медведев займет должность зампредседателя Совбеза России, которую введет для него президент РФ Владимир Путин. Это значит, что новый премьер может занять в будущем может стать главой России. Человека будут готовить целых четыре года, ведь выборы только в 2024 году. А в 2021 пройдут выборы в Думу - боевое крещение для "преемника". Об этом пишет Politeka со ссылкой на телеграм-канал Klymenko Time.

Возможно, сейчас займет место техническая фигура. Но на это не похоже. Также может случится, что новая фигура не оправдает доверия и будет еще одна замена в данном назначении. Но это только все узнают через время.



