Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе

Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Как стало известно, после своего выступления Путин встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По итогам этой встречи последний объявил о том, что российское правительство в полном составе уходит в отставку. Сообщается, что Путин введет должность заместителя главы Совбеза и планирует назначить на эту должность Медведева. Кроме того, президент РФ готовится провести встречи со всеми членами Кабмина, которые уходят в отставку.

Путин попросил членов нынешнего правительства продолжить исполнять свои обязанности в полном составе до формирования нового кабмина. В свою очередь, Медведев объявил, что все дальнейшие решения по составу правительства будет принимать президент.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.



В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - заявил Медведев после разговора с Путиным.

Отметим, что речь идет о поправках в российскую конституцию, которые ранее предложил внести Путин. Среди них есть следующие пункты:

Госдуме нужно доверить утверждение кандидатуры премьера.

Парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства РФ.

В Конституции РФ надо закрепить статус и роль Госсовета.

Президент не должен занимать более 2 сроков.

Эксперты уже обратили внимание на то, что предложенные поправки могут помочь Путину править вечно, однако теперь уже не на посту президента, а на должности председателя Госдумы или главы Госсовета.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

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