В скандале вокруг прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука наметился неожиданный поворот

В частности, на публикацию записей разговоров отреагировал и сам глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук.

Соответствующее видеообращение политик опубликовал в своем Facebook, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Таким образом, Алексей Гончарук впервые отреагировал на скандальные "пленки", на которых предположительно топ-чиновники обсуждали проблемы украинской экономики.

По его словам, против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

Алексей Гончарук также заявил, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит "бороться с коррупцией и перекрывать потоки, перезагружать страну, чтобы в Украине не осталось схем и договорняков".

В своем видеообращении Алексей Гончарук также решил похвастаться успехами в экономике, чтобы доказать, что он якобы не "профан".

Он отметил, что курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума, составив $25 млрд.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – подчеркнул премьер, сделав отсылку к опубликованным записям прослушки из своего кабинета.

Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі! І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан" в економіці! Володимир Зеленський, Офіс Президента України Дмитро Дубілет, Oksana Markarova, Арсен Аваков, Anna Novosad, Олексій Оржель, Mykhailo Fedorov, Vladyslav Kryklii, Zoryana Skaletska, Оксана Гаврилюк, Юлия Соколовская, Володимир Бородянський - Міністр культури, молоді та спорту України, Тимофей Милованов, Denis Malyuska, Андрій Загороднюк, Dmytro Kuleba, Мінрегіон, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, Урядовий портал Gepostet von Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 15. Januar 2020

Ранее мы соообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

После публикации первых частей разговора Алексей Гончарук не явился на заседание фракции "Слуги народа", а через время в СМИ появилась информация о том, что якобы премьер уже написал заявление на увольнение.

Первые две части разговоров из кабинета были опубликованы вчера вечером, 15 января. Третья часть, на которой можно услышать, как Гончарук собирался "пояснить" Зеленскому о кризисе в Украине, была обнародована сегодня утром.

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».