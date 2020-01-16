В скандале вокруг прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука наметился неожиданный поворот
В частности, на публикацию записей разговоров отреагировал и сам глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук.
Соответствующее видеообращение политик опубликовал в своем Facebook, передает Politeka.net (
Таким образом, Алексей Гончарук впервые отреагировал на скандальные "пленки", на которых предположительно топ-чиновники обсуждали проблемы украинской экономики.
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По его словам, против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".
Алексей Гончарук также заявил, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит "бороться с коррупцией и перекрывать потоки, перезагружать страну, чтобы в Украине не осталось схем и договорняков".
В своем видеообращении Алексей Гончарук также решил похвастаться успехами в экономике, чтобы доказать, что он якобы не "профан".
Он отметил, что курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума, составив $25 млрд.
"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – подчеркнул премьер, сделав отсылку к опубликованным записям прослушки из своего кабинета.
Ранее мы соообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.
Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".
После публикации первых частей разговора Алексей Гончарук не явился на заседание фракции "Слуги народа", а через время в СМИ появилась информация о том, что якобы премьер уже написал заявление на увольнение.
Первые две части разговоров из кабинета были опубликованы вчера вечером, 15 января. Третья часть, на которой можно услышать, как Гончарук собирался "пояснить" Зеленскому о кризисе в Украине, была обнародована сегодня утром.
Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».
Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".
Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».