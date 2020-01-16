Депутаты из фракции “Слуга народа” за время совместной работы уже придумали друг другу прозвища, которыми маркируют друг друга в переписках, пишет Страна

Так, множество прозвищ получил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. “Слугой Сороса” нардеп стал из-за регулярной поддержки законопроектов, лоббируемых экспертами Международного валютного фонда. “Дядякувальщиком" недруги прозвали его после поражения Порошенко на выборах, когда поставил плашку в соцсетях "дякую".

Однако наиболее популярное прозвище Арахамии - “Брауни”. Его так назвали из-за страницы в Фейсбуке, где он подписан как David Braun. Кличка “Арахис” появилась из-за созвучности с фамилией лидера фракции.

"Никто" и "истеричка" называют"Слугу народа" Никиту Потураева. Вскоре после парламентских выборов во время обучения в Трускавце депутат перед однопартийцами Потураев заявил, что все они - "политическое никто". Так к нему прозвище “никто” и прикрепилось.

Второе прозвище Потураев получил после запоминающегося выступления во время рассмотрения законопроекта о земле - "истеричка". Во время выступления депутат эмоционально кричал и едва не рвал на себе рубашку.

Прозвище "Матрешка" депутат "Слуги народа" Евгению Шевченко получил после того, как включился по Skype во время эфира телеканала "Россия1". Выходка едва не стоила нардепу членства во фракции.

Депутат Гео Лерос во фракции также известен как "Дэо Ланос”. Второе прозвище - “эвтаназия” - прикрепилось к нардепу за поддержку легализации эвтаназии.

Скандальный нардеп Богдана Яременко также не остался без внимания. Прозвище “Сова” она получил из-за схожести во внешности, а “анал табу” после скандальной переписки с проституткой.

Нардепа из Одессы Артема Дмитрука коллеги прозвали “Гантеля” из-за увлечения пауэрлифтингом.

А вот “Слуга” Сергей Литвиненко также известен среди коллег как “Спирт” из-за того, что что ранее был директором Зирненского спиртового завода. Впоследствии журналисты также ловили депутата на любви к спиртному.

Депутат Елена Криворучкина получила прозвище “Зеленая кнопочка” после любовной переписки с мужем, на которой ее поймали журналисты.

За спортивную внешность нардеп Максим Бужанский получил прозвище “Рама”.

А вот известная блогер и нардеп Лиза Богуцкая стала “Моно Лизой” в честь легендарной картины Леонардо да Винчи.

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