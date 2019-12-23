Стало известно, как "слуги народа" отгуляли роскошный корпоратив в Киеве

Об этом пишет издание Новое Время.

Как известно, мероприятие проходило в КВЦ "Парковом", а на праздник якобы выделили один миллион гривен.

"Слуги народа" заявили, что их кормили в этот вечер довольно скромно.

По словам нардепа Жана Беленюка, на их столике еда закончилась быстро. Поэтому они не стеснялись угощаться с соседних столов.

"Что мы ели? Я вообще ничего. Да и не в столовую мы пришли, чтобы есть. Были легкие фуршетные закуски. Это же не свадьба, в конце концов. Пили кто сок, кто вино, кто коньяк. Не исследовала. Я пила 50 г белого вина, которые растянула на 2 часа. Ну, и морс клюквенный", - рассказала Лиза Богуцкая.

В сети также появилась информация о том, что на корпоративе "слуг народа" угощали коньяком по 35 тысяч за бутылку. Но во фракции не подтвердили, но и не опровергли эти слухи.

По информации журналистов, по завершению концертной программы началась неофициальная: нардепы устроили танцы в ресторане CHI и потом отправились в ресторане Champion Hall, где устроили себе караоке-вечер.

В целом, корпоратив закончился около 5-ти утра, но в партии так и не смогли ответить, в какую именно сумму обошелся праздник и кто занимался его организацией.

Также мы сообщали о том, что на торжественный корпоратив "слуг народа" пропускали строго по спискам, охрана тщательно следила за тем, кто проходит на вечеринку.

Кроме Владимира Зеленского новогоднее гуляние посетили следующие топ-чиновники: первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Также охрана отобрала у гостей мероприятия мобильные телефоны, а по периметру "Паркового" была заглушена связь.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, скандальный корпоратив «Слуг народа»: как депутаты зажигали под Тину Кароль, кадры вечеринки

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.