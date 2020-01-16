Украинцы потребовали от Владимира Зеленского уволить Алексея Гончарука

Скандал со слитой в сеть записью прослушки премьер-министра, на которой последний признает себя «профаном в экономике» и критикует умственные способности президента, продолжает оставаться главной темой для украинцев. Многие считают вещи, сказанные Гончаруком на записи, непростительными для главы правительства. В связи с этим все больше людей требуют отставки премьер-министра.

Украинцы решили взять ситуацию в свои руки и обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой уволить премьера, пишет Politeka.

Соответствующая петиция появилась на сайте Электронных петиций к президенту в четверг, 16 января.

«В связи с профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти и ее дискредитации, освободить Гончарука Алексея Валерьевича от должности Премьер-министра Украины», - говорится в тексте.

Для дальнейшего рассмотрения петиции требуется 25 тысяч голосов. На их сбор у автора есть 91 день.

Напомним, что 15 января в сети появилась аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука по курсу гривны, где глава правительства в весьма незамысловатых выражениях обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В первой части аудиозаписи премьер говорит, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов.

Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Позже Гончарук лично прокомментировал громкий скандал, записав видеообращение.

По его словам, против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

Алексей Гончарук также заявил, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит "бороться с коррупцией и перекрывать потоки, перезагружать страну, чтобы в Украине не осталось схем и договорняков".

Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.

Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.