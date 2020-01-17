Глава Кабмина Украины Алексей Гончарук взбесил Парламент заоблачными премиями для топ-чиновников

Об этом заявили народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, передает Знай.

По словам Бужанского, ранее парламент уже обращался относительно таких "космических премий", правда, не очень удачно.

Пока же, как говорит нардеп, его коллеги по фракции настроены очень решительно, и если премьер и его люди "не придут в себя добровольно", то в политической силе Зеленского готовы "выгонять эффективных менеджеров пачками".

Еще один из "слуг" Александр Дубинский обвиняет Гончарука, а также его окружения, в связях с фондом "Возрождение" Джорджа Сороса и утверждает, что они сами себе навредили.

"Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: "Морда Найема, место работы "Укроборонпром", зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности”. И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только увидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения", - возмущенно говорит нардеп.

Заметим, что этот инцидент не прошел, конечно, боком и Зеленскому, который уже лично пообщался с Гончаруком, рассказывает политолог Тарас Березовец.

"И отчет правительства в Раде по этой теме 17 января только часть истории. Зе, как очарованный, ориентируется на социологию и фокус-группы. И если они покажут, что народ озверел от премий в полмиллиона гривен, то головы полетят. Поэтому время Ч в части отставок нескольких министров сохраняется минимум до марта", - заключает эксперт.

Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.

Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.