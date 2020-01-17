Глава Кабмина Украины Алексей Гончарук взбесил Парламент заоблачными премиями для топ-чиновников
Об этом заявили народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, передает Знай.
По словам Бужанского, ранее парламент уже обращался относительно таких "космических премий", правда, не очень удачно.
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Пока же, как говорит нардеп, его коллеги по фракции настроены очень решительно, и если премьер и его люди "не придут в себя добровольно", то в политической силе Зеленского готовы "выгонять эффективных менеджеров пачками".
Еще один из "слуг" Александр Дубинский обвиняет Гончарука, а также его окружения, в связях с фондом "Возрождение" Джорджа Сороса и утверждает, что они сами себе навредили.
"Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: "Морда Найема, место работы "Укроборонпром", зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности”. И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только увидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения", - возмущенно говорит нардеп.
Заметим, что этот инцидент не прошел, конечно, боком и Зеленскому, который уже лично пообщался с Гончаруком, рассказывает политолог Тарас Березовец.
"И отчет правительства в Раде по этой теме 17 января только часть истории. Зе, как очарованный, ориентируется на социологию и фокус-группы. И если они покажут, что народ озверел от премий в полмиллиона гривен, то головы полетят. Поэтому время Ч в части отставок нескольких министров сохраняется минимум до марта", - заключает эксперт.
Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.
Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.
Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.