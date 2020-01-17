Скандальный нардеп Илья Кива в свойственной ему манере прокомментировал ситуацию в Кабмине Украины

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднократно попадал в скандалы из-за своего неподобающего поведения в стенах Верховной Рады или слишком резких заявлений. На этот раз Кива отличился жестким оскорблением в адрес украинского правительства.

На фоне скандала со слитыми в сеть записями разговора премьер-министра Алексея Гончарука с топ-чиновниками и представителями Нацбанка, нардеп опубликовал в своем Фейсбук видео, в котором в свойственной ему манере прокомментировал ситуацию (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Иду, ребята, на заседание комитета и вот я подумал: раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!», -рассмеялся Кива.

Примечательно, что позже он повторил свои слова в эфире телеканала NewsOne, добавив, что сейчас у нашей страны «есть только дорога в ад».

Отметим, что скандал вокруг Гончарука разгорелся после того, как в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

После этого премьер написал заявление об отставке, однако президент отказался его принимать и заявил, что дает Гончаруку еще один шанс.

Напомним, ранее мы писали, что 15 января Илья Кива снова попался на просмотре обнаженных фотографий девушки в зале Рады.

На видео можно увидеть, как Кива получает новое сообщение и открывает мессенджер WhatsApp. На его экране появляются снимки обнаженной девушки, сделанные перед зеркалом. Нардеп просмотрел фото, после чего закрыл мессенджер и убрал телефон.

Стоит отметить, что в отличие от прошлого раза, Кива «управился» гораздо быстрее и не стал делать лишних движений руками.

Пятничное...✌️ Gepostet von Илья Кива am Freitag, 17. Januar 2020

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".

Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.