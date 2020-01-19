Нардеп от “Слуги народа”Дмитрий Любота прямо во время голосования развлекался с приложением, меняющим внешность

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Youtube-канал TK.Media

Прямо во время заседания парламента 17 января нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Любота “экспериментировал” со своей внешностью. Во время этого занятия его поймал объектив камеры.

На видео можно заметить, что Любота интересуется, как будет выглядеть с другой прической, в старости и с бородой. Результатами своих экспериментов депутат делится со своими коллегами. Во время своих развлечений депутат успевал еще и голосовать.

Дмитрий Любота является нардепом фракции “Слуга народа” и членом комитета Рада по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Также народный избранник входит в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи.

Депутата при этом уже не первый раз ловят на отвлеченных от работы занятиях. Ранее Любота приносил в Раду эспандер.

В комментариях под видео пользователи возмутились поведением депутата. Пользователи называют забавы “безобразием” и отмечают, что депутату “очень тяжело работать в Раде”.

Другие комментаторы отмечают, что от обычных нардепов ничего не зависит, поэтому они приходят просто жать кнопки. “А що ви чекали?може якісь законопроекти щодо покращення життя народу? Думаю що він уже в шоколаді і явно не від петі воно ж зебільне”, "Дело в другом. Что при пете, что при других кнопки жмакались по указанию, то есть от депутата ничего не зависит, он нажимает ту кнопку, которую ему скажут".

Это уже не первый случай в новой Раде, когда депутатов ловят явно не на работе. "Слуга народа" Яременко был пойман на переписке с проституткой, а нардеп Илья Кива трогал в Раде свои гениталии.

Напомним, слуга народа затмил Илью Киву, новое видео из Рады довело украинцев.

Как сообщала Politeka, Кива сделал себе приятно в Раде после переписки с моделью.

Также Politeka писала, что интим-скандал гремит в Раде, Кива сделал признание.



