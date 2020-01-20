Катерина Рожкова отправилась в Вену ради переговоров с Дмитрием Фирташем и Валерием Хорошковским

Первый заместитель главы Нацбанка Украины Рожкова решила обсудить вопросы банковского сектора со скандальным украинским олигархом, который в данный момент проживает в Австрии, а также с экс-вицепремьером времен Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Он опубликовал фотографии Рожковой в Вене. По информации депутата, представитель Нацбанка должна обсудить с Фирташем и Хорошковским вопросы контроля над дочерним банком Сбербанка РФ, а также покупки Проминвестбанка.

«Рожкова отправилась в Вену на встречу с Фирташем и Хорошковским. Обсуждается механизм перехода контроль над дочерним банком Сбербанка РФ, а также покупка Проминвестбанка», - написал Дубинский.

Отметим, что в марте 2014 года Фирташа задержали в Вене по запросу ФБР. Олигарху вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш. Штаты требуют экстрадиции украинского бизнесмена, однако тот пытается оспорить их требования. Все это время олигарх вынужден оставаться в Австрии.

Ранее Александр Дубинский, нардеп от «Слуги народа» ответил на вопрос, кторый интересует всех украинцев: почему нет посадок. Дубинский подчеркнул, у президента Владимира Зеленского в даной ситуации оказались связаны руки.

«Вы спрашиваете, а чего Нацбанк не разгоняет президент Зеленский. Где же действия по очищению системы? Разве там не сидят те же самые лица, я бы сказал рожи, которые были назначены Порошенко и участвовали в разграблении банковской системы, нанесении многомиллиардного ущерба вкладчикам, бизнесменам, владельцам банков, всем. А я вам отвечаю. Не может он их разогнать, потому что нет материалов следственных, которые бы это позволили бы сделать», — заявил Дубинский.

Почему в Украине нет посадок он объяснил на этом примере. По его словам все дело в высокопоставленной «крыше» НБУ, в частности в Генпрокуратуре.

Дубинский утверждает, что именно поэтому Екатерина Рожкова и Яков Смолий продолжают сидеть в своих креслах и зарабатывать миллионы долларов.

Напомним, корпоратив НБУ превратился в шоу для взрослых, горячее видео облетело сеть.

Как сообщала Politeka, третья часть прослушки Гончарука попала в сеть, все еще хуже.

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