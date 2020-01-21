Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsweek признался, что из-за количества работы, время на семью остается очень мало

Президент признался, что его работа очень сложная и ответственная, что занимает много времени и сил. Он сравнил ее с работой хирурга, где “одно ложное движение” подвергает опасности жизнь. Однако есть в ней и приятные моменты.

"Наибольший вызов – удостовериться, что я достигаю чего-то каждый день", – сказал Зеленский.

В то же время президент поделился неприятным аспектом своей работы. На личную жизнь и семью время практически не остается.

"Я пропускаю взросление детей, поскольку провожу так много времени, работая для других. Значительный психологический вызов – принять то, что я работаю на людей, которых не знаю лично, лишая себя собственной семейной жизни", – заявил президент.

Напомним, что 20 января в магазине Planet Toys в Киеве посетители застали неожиданного гостя - президента Украины Владимира Зеленского. Селфи с главой государства в соцсетях опубликовала пользовательница Instagram.

Зеленский приобрел в магазине конструктор Lego Mindstorms. Данные на сайте сети говорят, что стоимость конструктора составляет 9 тыс. грн. Вероятно, что это подарок сыну, который 21 января отмечает свое семилетие.

13 января, супруга Зеленского, нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская, вошла в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецький арсенал». Указ об обновлении состава совета подписал Владимир Зеленский. Также Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенка, которым тот ввел в состав совета свою супругу, Марину.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.



