Основатель полка Азов и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении ко Дню Соборности Украины

Соответствующая публикация появилась в блоге Билецкого.

Он отметил, что в этот день будет много пафоса и официоза в честь годовщины объединения Украины.

"Хоча соборність – це не про слова, не про пам'ятні вінки, а про вчинки людей та їхні переконання. 6 років тому за Україну загинуло двоє хлопців – Сергій Нігоян з Дніпропетровської області та Михайло Жизневський з білоруського Гомеля", - рассказал он.

Билецкий напомнил, что сегодня могилы убитых за единство нашего государства можно найти на территории всех исторических украинских земель.

"Куди б я не приїхав – у Львів чи Харків, Одесу чи Чернігів, – я іду на могили своїх бойових побратимів. Їхні пам'ятники – мовчазні вартові нашої єдності. Сьогодні наші кордони окреслені кров'ю загиблих. Ці кордони ще не контролює держава. Але соборність існує, поки за неї готові віддавати життя", - отмечает он.

Однако он считает, что для каждой власти это скорее ритуальные слова во время очередного официоза.

"Але є мільйони людей, які втратили родичів та друзів. Мільйони, яким "не какая разница". І рано чи пізно мільйони тих, кому є різниця, доведуть боротьбу до кінця. Наші прапори замайорять над Луганськом і Севастополем, над Донецьком і Кубанню!", - резюмировал он и поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.