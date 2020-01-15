Андрей Евгеньевич Билецкий – украинский политик, экс-депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса».

Биография

Андрей Евгеньевич Билецкий родился в Харькове 5 августа 1979 года.

Образование

Андрей Билецкий учился на историческом факультете Харьковского национального университета. В 2001 году получил диплом с отличием. Темой его дипломной работы была история Украинской армии повстанцев.

После окончания учебы Андрей Евгеньевич преподавал историю в высших учебных заведениях Харькова. Его научные работы курировал знаменитый ученый-историк Ярослав Дашкевич.

Андрей Билецкий еще со школы серьезно увлекался спортом, получил первый разряд в боксе. Также имеет навыки профессионального ножевого боя, стрельбы и фехтования.

Семья

Отец — Билецкий Евгений Михайлович, украинец. Родился в селе Краснопавловка, Лозовский район, Харьковская область.

Мать — Билецкая Елена Анатольевна, украинка. Родилась в Житомирской области.

Бывшая жена – Юлия Александровна Брусенко. Пара была замужем с 2003 по 2016 год. В этом браке в 2007 году родился сын Александр.

Карьера

В 2002 году Билецкий стал председателем в харьковской звене Организации имени Степана Бандеры «Тризуб». Помогал "Украинской консервативной партии".

С 2003 года Андрей Билецкий действовал в харьковском отделении Социал-национальной партии Украины. Когда СНПУ проходила через либерализацию и переименования в ВО «Свобода», Билецкий выражал свой протест против этого.

Впоследствии Андрей Билецкий разработал и возглавил при СНПУ независимую организацию «Патриот Украины», на которую не оказала влияния ни одна из политических структур. В организацию «Патриот Украины» вошли бойцы УНА-УНСО, СНПУ и “Тризуба”. В марте 2014 года Билецкого избрали председателем блока «Правый сектор – Восток». В него вошли Полтавская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

В зоне АТО Билецкий командовал полком «Азов». Он заявил, что лично возглавил военные действия по возвращению Мариуполя, хотя был вынужден разрабатывать новый план операции по вине неточных разведданных. Осенью 2014 года Андрей Билецкий вошел в военный совет “Народного фронта”, основанного Арсением Яценюком и Александром Турчиновым.

В том же году Андрей Билецкий зарегистрировался независимым кандидатом в депутаты по Оболонскому округу города Киева и победил на внеочередных выборах в Верховную Раду. Народный депутат стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Вошел в состав групп по связям с рядом стран, среди которых Великобритания, США, Израиль и Польша.

В 2016 году возглавил новую украинскую партию - "Национальный Корпус". На съезде в январе 2019 года политическая сила решила не выдвигать кандидатуру на пост президента Украины и никого не поддерживать. А летом Андрей Билецкий баллотировался на внеочередные парламентские выборы от "Свободы" (№2 в списке партии). Но в Верховную Раду VIII созыва не прошел.

Декларация

В декларации перед увольнением с должности народного депутата Украины в 2019 году Андрей Билецкий указал квартиру в Харькове площадью 63 квадратных метра, которая принадлежит ему на 100%. Жилье было куплено в 1996 году.

У Андрея Билецкого есть один автомобиль - Volkswagen Multivan 2011.

Во время работы в Верховной Раде бывший депутат заработал 214 041 гривен. Сверх того Андрей Билецкий получил 304 262 гривен на депутатские расходы, 59 274 гривен – на проезда и 38, 350 гривен - на жилье. «ОТП-Банк» выплатил парламентарию проценты - 23 795 гривен.

Согласно декларации, в 2019 году на банковских счетах Андрея Билецкого было 351 168 гривен и 4774 евро.

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