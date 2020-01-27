Нардеп от «Слуги народа» Александр Мережко избран новым вице-президентом ПАСЕ

В начале новой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы новым главой был избран представитель Бельгии Хендрик Дамс. Он работает в ПАСЕ с 2007 года и в последнее время занимал нейтральную позицию по украинско-российскому конфликту.

В свою очередь, украинский нардеп Мережко был избран вице-президентом Ассамблеи. Это означает, что в случае необходимости он может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах.

Мережко - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права. Не так давно он возглавил комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. О его избрании вице-президентом Ассамблеи на своей странице в Фейсбук сообщила член украинской делегации Евгения Кравчук.

Она также рассказала, что двадцать вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Кроме того, вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и актуальных вопросов.

Стоит отметить, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ не на шутку разозлило Россию. Так, российская делегация пригрозила покинуть зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в Ассамблее будут ущемлены.

Дело в том, что 27 января депутаты ПАСЕ остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации. Вопрос о полномочиях представителей РФ направлен в комитеты для принятия окончательного решения.

В Кремле отнеслись к таким действиям ПАСЕ крайне негативно. Так, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит работу в Ассамблее только при условии равноправных отношений.

«Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса в отношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций», - заявил парламентарий.

В то же время, глава российской делегации Петр Толстой пригрозил выходом РФ из ПАСЕ в случае ограничения их полномочий.

Добавим, что также произошла очередная перепалка между российскими пропагандистами и украинскими политиками.

Так, российская журналистка поинтересовалась, почему украинская делегация решила вернутся в ПАСЕ.

«Потому что нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь были российские пропагандисты. Нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь был Толстой и Слуцкий. Здесь нужно вести работу и рассказывать правду, поэтому мы вернулись и расскажем о России всю правду. Это вас пугает, потому вы и бегаете тут с камерами», - ответил нардеп Гончаренко.

Примечательно, что неоднократно колнфликты в закулисье ПАСЕ происходили с участием скандальной российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Украинские депутаты неоднократно обвиняли ее в провокациях, дело даже доходило до потасовок.

Напомним, Украина нанесла мощный удар по России, членство в ПАСЕ под вопросом.

Как сообщала Politeka, возвращение Украины в ПАСЕ: принято судьбоносное решение, стратегия изменилась.

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