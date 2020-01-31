Стало известно, почему политическая партия Святослава Вакарчука "Голос" потерпела крах

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал политолог и профессор Анатолий Романюк, пишет Politeka.net.

В частности, эксперт решил проанализировать результаты последнего социологического исследования Центра Разумкова на тему электоральных предпочтений украинцев.

Профессор Анатолий Романюк обратил внимание на крах политической партии Святослава Вакарчука. Как известно, на парламентских выборах "Голоса" удалось получить 5,82% голосов.

Согласно последним результатам, рейтинг партии Святослава Вакарчука обвалился и сейчас "Голос" готовы поддержать лишь 2,5% избирателей.

“В течение всего периода после выборов партия “Голос” демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению уровня электоральной поддержки. Это снижение происходит не только на национальном, но и на региональном уровне”, - отметил профессор.

Он также отметил, что обвал рейтинга связан с тем, что партия "Голос" до сих пор не может определиться со своей основной позицией.

“Если основные политические партии имеют более-менее четкую позицию, то партия “Голос” – неопределенное. В одних случаях поддерживает монобольшинство, в других случаях идет в оппозицию. Эта неопределенность между сегодня и завтра преимущественно и определяет отношение избирателей. Они просто не понимают, какую позицию занимает эта политическая партия”, - резюмировал Романюк в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, что Петр Порошенко задумал хитрость на предстоящих выборах. Известно, что партия "Европейская солидарность" начала подготовку к предстоящим выборам. А первой жертвой партии Петра Порошенко станет "Голос".

"Петр сейчас не так хочет к власти, стремится защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и снаружи. Петр реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить", - признался один из бывших соратников экс-президента.

В 2019 году "Голос" и "Европейская солидарность" показали, что они близки друг к другу и теперь Петр Порошенко попытается выиграть за счет того, что партия Святослава Вакарчука теряет свою субъективность.

Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

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