Британцы добивались свободы от ЕС почти четыре года

31 января Великобритания вышла из состава Европейского союза и процесс Brexit подошел к концу

Когда Британия вышла из Евросоюза

Вечером, в 23:00 по лондонскому времени (1:00 по Киеву), страна официально покинула ЕС. Как сообщает Politeka.net, еще 24 января руководители Евросоюза и Великобритании подписали соглашение. А 29 января Европарламент ратифицировал документ. Теперь британцев ждут большие перемены.

В Лондоне очень ждали Brexit. На резиденции британского премьера Бориса Джонсона повесили специальные часы, которые показывали время до разрыва с ЕС. В 19:00 у здания Европарламента в Брюсселе сняли флаг Великобритании и отправили его в музей.

Почему Великобритания решила выйти из ЕС

По подсчетам экспертов, Соединенное Королевство обеспечивает до 15% всей экономики Евросоюза. Около трех лет назад многие британские политики отметили, что членство в ЕС для Лондона в тягость. Ведь жители Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии “кормят” и тащат на себе менее развитые страны. Вдобавок, из Европы приезжает много мигрантов, которые занимают рабочие места.

Все это не понравилось большей части британцев. 23 июня 2016 года состоялся референдум. И 51,9% поддержали выход Королевства из Европейского союза. Воля народа — закон. Дэвиду Кэмерону пришлось уйти с поста премьер-министра, уступив его Терезе Мэй.

Что такое Brexit

Это название процесса выхода Великобритании из ЕС. Сокращение, которое состоит из двух частей: Britain и Exit. Дословный перевод: “Британия” и “выход”. Читается: “брекзит” или "брексит".

Переговоры между Королевством и Евросоюзом начались почти год спустя после голосования — в марте 2017-го. Только тогда новое правительство во главе с Мэй получило разрешение парламента. Согласно договору о ЕС, страна может покинуть союз уже через два года после начала процесса. Британцы могли выйти еще 29 марта 2019 года, но все затянулось из-за согласования документов.

Если говорить простыми словами, Brexit очень похож на расторжение брака. Супругам нужно согласовать условия и сроки развода, денежные выплаты, разделить имущество и т.д. Так многим депутатам не понравился "страховочный план" по границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Проблему решил новый премьер — Борис Джонсон. Он уговорил политиков отказаться от “страховки”. А затем продавил перевыборы парламента. Среди депутатов оказалось много единомышленников Джонсона. Поэтому сделку одобрили и назначили дату выхода на 31 января.

Последствия выхода из ЕС для Великобритании и Украины

С 1 февраля и до 31 декабря 2020 года будет действовать переходный период. В это время на территории Великобритании будут действовать все общие законы и распоряжения Евросоюза. Но британцы лишаются права голоса. Так правительство, парламент и экономика страны сможет лучше подготовиться к самостоятельной жизни. Период могут продлить на один-два года, если команда Джонсона вовремя об этом попросит. Крайняя дата — 1 июля 2020-го.

До конца года нужно еще подписать торговое соглашение между Королевством и Европейским союзом. Иначе торговать придется по правилам ВТО, невыгодным для обеих сторон. Кроме того, нужно договориться о поставках электричества, газа, обмене информацией, армии, лицензиях.

Развод не обойдется без алиментов. До 2022 года британцы обязаны заплатить ЕС 39 миллиардов фунтов стерлингов (46,3 миллиарда евро). Потом Королевство и Евросоюз начнут жить в рамках соглашения. В нем прописаны гражданские права, финансовые отношения, протоколы по Ирландиям, Кипру и протоке Гибралтар.

Украина Brexit практически не ощутит. Сторонам придется пересмотреть свои торговые отношения. Возможно, на украинском рынке появится больше британских товаров.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала журналистам, что британцы не будут изменять режим и не отменят визы. Поэтому туристы, бизнесмены и учащиеся смогут посещать Туманный Альбион по тем же правилам. В ближайшем времени не стоит ждать визового центра в Украине. Все вопросы по-прежнему придется решать через Варшаву.

А вот британцев с 1 февраля ждут трудности с въездом. В частности, отмена безвиза при въезде в Украину, который действует с 2005 года. Впрочем, президент Владимир Зеленский 31 января должен был подписать указ, чтобы продлить безвизовый режим еще на год.

Напомним, Великобритания пригрозила Путину из-за Украины: «Должен встревожиться».

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