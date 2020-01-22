Украина временно отказалась от дальнейшей работы над инициативой по вступлению в таможенный союз с Евросоюзом

Вместо этого наша страна сделает ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебу.

Вице-премьер озвучил главные приоритеты, которых будет придерживаться Украина в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января. Среди них оказалось получение «промышленного безвиза», интеграция в энергетический и цифровой рынки Евросоюза, а также работа над актуальными вопросами в сфере юстиции и свободы.

Также Украина намерена добиваться присоединения к Европейскому зеленому соглашению, заявил Кулеба.

Он добавил, что наша страна в целом нацелена на более тесное сотрудничество с Евросоюзом в сфере торговли. Это значит, что она должна будет работать над максимальным упрощением таможенных процедур между собой и Европой. Кулеба считает, что в краткосрочной перспективе данная стратегия будет более выгодной для Украины, чем таможенный союз с ЕС.

«Мы отказываемся от идеи создания таможенного союза с ЕС. На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу», - сообщил вице-премьер.

Напомним, с 1 января 2020 сменились страны, которые председательствуют в Совете Евросоюза и ОБСЕ.

Хорватия начала председательство в Совете Евросоюза, а Албания – в ОБСЕ. Обе страны уже обозначили свою политику в отношении Украины.

Стоит отметить, что в число официальных приоритетов председательства Хорватии в руководящем органе ЕС Украина не вошла.

Хорватия упомянула Украину только в своем детальном документе на 52 страницы – и то дважды: в контексте партнерства и важного для ЕС двустороннего направления.

На сайте же Совета ЕС Украина и Восточное партнерство не упоминаются вовсе.

Албания же, которая председательствует в ОБСЕ, наоборот зачислила "кризис в Украине и вокруг нее" в список своих основных приоритетов.

Напомним, Украина не в приоритете: в Совете ЕС и ОБСЕ произошли большие перемены.

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