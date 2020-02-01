Андрей Пальчевский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны

Известный украинский телеведущий и бизнесмен рассказал, что примет участие в программе на российском телевидении, где будет обсуждаться этот вопрос. (Чтобы посмотреть видео – проскролльете вниз)

«Сейчас мне предстоит защищать украинскую позицию на российском московском телевидении. Не в оголтелой программе, правда, а в программе, претендующей на интеллектуальность, под названием «Большая игра». Предо мной стоит сложная задача, объяснить, действительно ли большинство украинцев поддерживают точку зрения президента Зеленского на то, что обе страны Германия и Советский союз одинаково виновны в развязывании Второй мировой войны», - отметил он.

Пальчевский добавил, что не уверен в целесообразности сейчас поднимать такой сложный вопрос.

«Это сделать будет непросто. Большинство населения нашей страны, мне кажется, пока так не считает. И мне кажется, что не стоило бы поднимать так остро этот вопрос. Принципиально или нет, не знаю, на фоне того, что у нас еще не завершился конфликт, и не получили еще всех наших военнопленных назад. Я не к тому, что Украина должна потерять собственную точку зрения. Но всегда ли правители отражают точку зрения наших людей?» - обратился он к украинцам, и спросил о мнении по этому поводу граждан нашей страны.

Напомним, во время своего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил он.

Всегда ли правители так правы? Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 1. Februar 2020

Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.

Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».