Андрей Пальчевский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны
Известный украинский телеведущий и бизнесмен рассказал, что примет участие в программе на российском телевидении, где будет обсуждаться этот вопрос. (Чтобы посмотреть видео – проскролльете вниз)
«Сейчас мне предстоит защищать украинскую позицию на российском московском телевидении. Не в оголтелой программе, правда, а в программе, претендующей на интеллектуальность, под названием «Большая игра». Предо мной стоит сложная задача, объяснить, действительно ли большинство украинцев поддерживают точку зрения президента Зеленского на то, что обе страны Германия и Советский союз одинаково виновны в развязывании Второй мировой войны», - отметил он.
Пальчевский добавил, что не уверен в целесообразности сейчас поднимать такой сложный вопрос.
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«Это сделать будет непросто. Большинство населения нашей страны, мне кажется, пока так не считает. И мне кажется, что не стоило бы поднимать так остро этот вопрос. Принципиально или нет, не знаю, на фоне того, что у нас еще не завершился конфликт, и не получили еще всех наших военнопленных назад. Я не к тому, что Украина должна потерять собственную точку зрения. Но всегда ли правители отражают точку зрения наших людей?» - обратился он к украинцам, и спросил о мнении по этому поводу граждан нашей страны.
Напомним, во время своего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил он.
Напомним, Пальчевский вынес Зеленскому жесткий вердикт, слуги народа на грани краха.
Как сообщала Politeka, Пальчевский не сдержался и озвучил фатальную ошибку Зеленского.
Также Politeka писала, что Пальчевский вышел из себя после нового скандала со «слугой народа».