Партия Святослава Вакарчука «Голос» попала в скандал из-за акции в честь героев Небесной сотни

Депутаты из политической силы решили показательно почтить память людей, погибших во время событий на Майдане в январе-феврале 2014 года. Для этого они пришли в Верховную Раду с огромным баннером, на котором были размещены снимки героев Небесной сотни с подписью «Мы сейчас тут, потому что они на небе».

Однако, как выяснилось, нардепы не очень хорошо знакомы с именами людей, о которых они решили напомнить другим. Так, журналист телеканала «Исландия» Ярослав Бугаков попросил их назвать пять фамилий людей с их баннера, однако ни один из депутатов с этим заданием не справился (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Такое отношение к акции возмутило многих украинцев. Некоторые обвинили представителей партии в пиаре за счет погибших участников Майдана.

«Баннером со всеми жертвами можно купол Рады обернуть. Вы не боретесь, а пиаритесь!», «негодяи и моральные уроды там…в Раде, именно потому, что погибли эти люди...а вы использовали это...быстро об этом забыли», «вы зашли в Раду на их смертях; вы настолько глупы, что даже не понимаете, что вывешенный баннер как минимум читается неоднозначно…и одно из этих значений- ну вообще не в вашу пользу....Какие ж вы недалёкие...это что-то...», «Лучше бы они были здесь, а вы - на небе, где-то поблизости котла со смолой», «Цинизм 80 lvl. Эти ох***вшие сытые рожи утверждают что небесная сотня погибла за то чтобы они сидели в раде на шее у народа?», «Может лучше вывесить портреты десятков тысяч украинцев погибших в ОРДЛО в 2014-2020 гг. Погибших чтобы сионистские международные корпорации, криминальные олигархи могли распродать, купить и снова продать украинскую землю», - пишут возмущенные люди.

Партия Голос сегодня эпатировала тем что вывесила плакат с изображением героев Небесной сотни на трибуне в зале заседаний ВР. "Если это не галимый пиар на погибших, то они должны знать имена хотя бы пятерых протестующих",- подумал я и задал вопрос. Что ответили ребята из Голоса смотрите в видео, и берегите себя от конченых популистов! Gepostet von Jaroslaw Buhakow am Dienstag, 4. Februar 2020

Напомним, рейтинг Вакарчука резко изменился, скандальные данные не скрыть.

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