В парламентской фракции партии «Голос» назревает серьезный раскол.

Об этом украинским СМИ рассказал журналист Дмитрий Крыжак. По его словам, в партии «Голос» фактически произошел раскол, а остановить внутренние разногласия у Вакарчука не получается. Это приводит к тому, что от «Голоса» отворачиваются даже его американские сторонники.

Как рассказал журналист, раскол происходит на высшем уровне партии. Претензии многих однопартийцев в том, что «Голос» не готовится к местным выборам, не развивает ячейки на местах, да и вообще не имеет четкого позиционирования по отношению к власти. В бездеятельности винят инертного лидера политической силы, который и в оппозицию не уходит, и к команде Владимира Зеленского не примыкает. Получается «ни вашим, ни нашим».

Эксперты уже вовсю сравнивают силу Вакарчука с «Самопомощью», на которую также было много надежд, которые она не оправдала. Похоже, «Голос» ждет схожая судьба.

Отметим, что публично о негативных процессах в партии не говорят, но источники Крыжака сообщили, что раскол произошел из-за отношений со «Слугой народа». Святослав Вакарчук и глава фракции «Голос» Сергей Рахманинов на одном из заседаний предложили продемонстрировать более жесткую позиции по отношению к Зеленскому и Кабмину. Но группа депутатов во главе с Ярославом Ючишиным и Александрой Устиновой отказались от этого предложения. Журналист отмечает, что представителям грантовых структур, которыми являлись Юрчишин и Устинова уже удалось наладить коммуникацию с правительством и Офисом президента. Поэтому ссориться с ними сейчас им невыгодно.

Кроме этого, как сообщает источник, бывшие спонсоры Юрчишина и Устиновой (олигарх Виктор Пинчук и скандальный финансист Джордж Сорос) уже имеют свои интересы на уровне министерств. Поэтому часть депутатов от фракции «Голос» не готовы серьезно критиковать власть.

Отметим, что Святослав Вакарчук после избрания его силы в парламент уже успел несколько раз разочаровать украинцев. Сначала его заметили на новогоднем корпоративе в Минске, где он давал концерт со своей группой «Океан Эльзы». После этого разгорелся скандал из-за поездки депутата в Таиланд, где он отдыхал со своей супругой. Как стало известно, депутата в частном порядке выводили из самолета, и только потом выпускали всех остальных пассажиров.

Напомним, что Святослав Вакарчук осрамился сразу после возвращения из Таиланда: "Вывели с женщиной".

Как сообщала Politeka, Вакарчука с Тимошенко застукали в самый пикантный момент, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Вакарчук нелепо оправдался за вояж в Таиланд: "Туда ездит большинство украинцев".