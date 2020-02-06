Американский вице-адмирал, командующий Вторым флотом США Эндрю Льюис заявил о том, что больше не рассматривает восточное побережье Соединенных Штатов в качестве безопасного «убежища» для своих кораблей и подводных лодок

Это является результатом роста активности российских подводных лодок в Атлантическом океане, включая развертывание более совершенных типов, которые могут успешнее обходить обнаружение, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежное издание The Drive. Об этом Льюис сообщил во время выступления на мероприятии, организованном 4 февраля Военно-морским институтом США и Центром стратегических и международных исследований.

По словам Льюиса, если до недавнего времени американские моряки могли отправляться в плавание, полагая, что находятся в безопасности, покинув военно-морскую базу Норфолк, то в последние дни ситуация кардинально поменялась.

«Наши корабли больше не могут ожидать, что они будут действовать в безопасном убежище на Восточном побережье или будут беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом месте», - отметил Льюис.

Военно-морская база Норфолк

«Мы видели постоянно растущее число российских подводных лодок, размещенных в Атлантике, и эти подводные лодки обладают большей способностью, чем когда-либо, развертываться в течение более длительных периодов времени с более смертоносными системами оружия, - продолжил Льюис. - У наших моряков складывается мнение, что они больше не в безопасности и ожидают, что будут работать рядом с нашими конкурентами».

Льюис не предоставил каких-либо конкретных сведений об общем количестве российских подводных лодок, которые, по мнению военных, патрулируют Атлантику.

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