Президент РФ Владимир Путин задумал отгородиться от внешнего цивилизованного мира

Стало известно, что во время поездки в Липецкую область президент РФ Владимир Путин предложил возвести "Великую русскую стену".

По его словам, она должна будет охватить около четырех регионов в Российской Федерации, сообщает издание Комсомольская правда.

Похоже Путин действительно задумался закрыть Российскую Федерацию, возведя "железный занавес" от цивилизированного мира. Чтобы спрятаться от мира он поручил возвести что-то вроде Великой Китайской стены, которая бы охватила часть России.

Самое интересно, что автор идеи, президент местной научной организации Александр Бессуднов, сделал предложение - возвести "русскую стену" по Белгородской засечной черте. Она выполняла защитную функцию в XVII веке.

Ко всему прочему, Белгородская область граничит с Украиной. После заявлений Путина о принадлежности России оккупированного Крыма, а также об "исконно русском Донбассе и Юго-Востоке нынешней Украины", президент РФ задумался, что Киев захочет вдруг вернуть под свой контроль "старые территории".

Например, часть Дона, Кубани, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Стародуба и Таганрога. Поэтому и задумал поставить "русскую стену".

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