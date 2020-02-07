Экс-нардеп Ирина Луценко поделилась свежими фото с отдыха
Снимки, сделанные после того, как Луценко отказалась от депутатства в связи с проблемами со здоровьем, появились на ее странице в Фейсбук, передает Politeka.net. Она опубликовала их в честь своего 54-летия.
Луценко поблагодарила всех за поздравления, отметив, что наслаждается жизнью, путешествует, отдыхает и проводит время с семьей.
«Чувствую себя на 25: живу в свободной стране, люблю прекрасного мужчину, пою и наслаждаюсь семьей, путешествуем по миру», - написала Луценко.
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Экс-нардеп добавила, что за все это нужно сказать спасибо Порошенко. Именно он, по ее словам, обеспечил эти возможности.
Политик добавила к посту серию свежих фото, на которых она вместе с мужем, бывшим генпрокурором Юрием Луценко и сыновьями отдыхает в разных местах. На фото видны пражские улицы, морские пейзажи, фото с публичных мероприятий. Судя по всему, семья Луценко теперь много путешествует.
Добавим, что несмотря на пластические операции, которые, по данным СМИ, перенесла Ирина Луценко, а также серьезные изменения в фигуре, она не выглядит моложе своего возраста.
Кстати, Юрий Луценко поздравил свою супругу с праздником, опубликовав видео, на котором Ирина Луценко танцует с ростовой куклой в костюме панды. Вероятнее всего, видео снято в Китае. Пользователи сети отметили, что на видео женщина, которая по причине болезни не смогла исполнять обязанности нардепа, не очень похожа на больную.
Напомним, что Ирина Луценко прошла в Верховную Раду по спискам партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Однако в ноябре 2019 года она сложила мандат. Свой поступок политик объяснила серьезными проблемами с сердцем. Ее место в Верховной Раде занял бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
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