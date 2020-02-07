Экс-нардеп Ирина Луценко поделилась свежими фото с отдыха

Снимки, сделанные после того, как Луценко отказалась от депутатства в связи с проблемами со здоровьем, появились на ее странице в Фейсбук, передает Politeka.net. Она опубликовала их в честь своего 54-летия.

Луценко поблагодарила всех за поздравления, отметив, что наслаждается жизнью, путешествует, отдыхает и проводит время с семьей.

«Чувствую себя на 25: живу в свободной стране, люблю прекрасного мужчину, пою и наслаждаюсь семьей, путешествуем по миру», - написала Луценко.

Экс-нардеп добавила, что за все это нужно сказать спасибо Порошенко. Именно он, по ее словам, обеспечил эти возможности.

Политик добавила к посту серию свежих фото, на которых она вместе с мужем, бывшим генпрокурором Юрием Луценко и сыновьями отдыхает в разных местах. На фото видны пражские улицы, морские пейзажи, фото с публичных мероприятий. Судя по всему, семья Луценко теперь много путешествует.

Добавим, что несмотря на пластические операции, которые, по данным СМИ, перенесла Ирина Луценко, а также серьезные изменения в фигуре, она не выглядит моложе своего возраста.

Кстати, Юрий Луценко поздравил свою супругу с праздником, опубликовав видео, на котором Ирина Луценко танцует с ростовой куклой в костюме панды. Вероятнее всего, видео снято в Китае. Пользователи сети отметили, что на видео женщина, которая по причине болезни не смогла исполнять обязанности нардепа, не очень похожа на больную.

Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя. Gepostet von Юрій Луценко am Freitag, 7. Februar 2020

Напомним, что Ирина Луценко прошла в Верховную Раду по спискам партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Однако в ноябре 2019 года она сложила мандат. Свой поступок политик объяснила серьезными проблемами с сердцем. Ее место в Верховной Раде занял бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, что Юрий Романенко назвал причины побега Ирины Луценко из Рады: «Какой смысл рисковать?».

Как сообщала Politeka, Ирина Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту.

Также Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о "причастности" жены Луценко к взрыву в центре Киева, подробности.