Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко привітав дружину з Днем народження і виклав на своїй сторінці в соцмережі відео з нею
"Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", - підписав своє привітання Юрій Луценко.
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На відео Ірина Луценко, якій 7 лютого виповнюється 54 роки, танцює з аніматором переодягненим у костюм величезної панди. Рухи нагадують знаменитий танець з "Кримінального чтива".
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Серед привітань в коментарях під відео знайшлося і уїдливе зауваження. "Ну хоч комусь живеться збсь в цій країні"
Нагадаємо, що Ірина Луценко була народним депутатом у минулому складі Ради. В нинішній склад вона також пройшла разом з політсилою Петра Порошенка, однак у листопаді 2019 року склала мандат, нібито через проблеми хворобу.
"А ось і Ірина Луценко, яка через хворобу не змогла більше виконувати обов'язки нардепа і відмовилася від депутатського мандата. Дуже на хвору тут схожа", - написали в телеграм-каналі Клименко Time.
Ухід Ірини Луценко з Верховної Ради став одним з найбільш обговорюваних подій початку листопада 2019 року. Відповідну заяву про дострокове припинення депутатських повноважень народний депутат від «Європейської солідарності» подала 1 листопада. Своє рішення вона пояснила проблемами зі здоров'ям.
«У минулому скликанні вона могла бути таким комунікатором між депутатами, між елітами і ГПУ, в якій працював її чоловік. І злі язики говорили, що у неї там був чи не свій окремий кабінет. І багато відвідувачів туди ходили, і Ірина таку функцію виконувала. Тому коли чоловік пішов з посади, відпала можливість цього функціоналу. Який сенс ризикувати і сидіти там, якщо у тебе немає важелів впливу?», – пояснив такі дії політолог Юрій Романенко.
Місце Луценка у фракції "Європейська солідарність" зайняв колишній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Юрію Луценку 19 грудня виповнилося 55 років.
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