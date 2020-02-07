Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко привітав дружину з Днем народження і виклав на своїй сторінці в соцмережі відео з нею

"Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", - підписав своє привітання Юрій Луценко.

На відео Ірина Луценко, якій 7 лютого виповнюється 54 роки, танцює з аніматором переодягненим у костюм величезної панди. Рухи нагадують знаменитий танець з "Кримінального чтива".

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Серед привітань в коментарях під відео знайшлося і уїдливе зауваження. "Ну хоч комусь живеться збсь в цій країні"

Нагадаємо, що Ірина Луценко була народним депутатом у минулому складі Ради. В нинішній склад вона також пройшла разом з політсилою Петра Порошенка, однак у листопаді 2019 року склала мандат, нібито через проблеми хворобу.

"А ось і Ірина Луценко, яка через хворобу не змогла більше виконувати обов'язки нардепа і відмовилася від депутатського мандата. Дуже на хвору тут схожа", - написали в телеграм-каналі Клименко Time.

Ухід Ірини Луценко з Верховної Ради став одним з найбільш обговорюваних подій початку листопада 2019 року. Відповідну заяву про дострокове припинення депутатських повноважень народний депутат від «Європейської солідарності» подала 1 листопада. Своє рішення вона пояснила проблемами зі здоров'ям.

«У минулому скликанні вона могла бути таким комунікатором між депутатами, між елітами і ГПУ, в якій працював її чоловік. І злі язики говорили, що у неї там був чи не свій окремий кабінет. І багато відвідувачів туди ходили, і Ірина таку функцію виконувала. Тому коли чоловік пішов з посади, відпала можливість цього функціоналу. Який сенс ризикувати і сидіти там, якщо у тебе немає важелів впливу?», – пояснив такі дії політолог Юрій Романенко.

Місце Луценка у фракції "Європейська солідарність" зайняв колишній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Юрію Луценку 19 грудня виповнилося 55 років.

Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя. Gepostet von Юрій Луценко am Freitag, 7. Februar 2020

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