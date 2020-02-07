Закон об открытом рынке земли – ничто иное, как попытка обворовать украинцев, забрав у них последнее, что их объединяло

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал эпопею с законом об открытии рынка земли, которым недовольны многие украинцы.

Ведущий напомнил о том, что именно земля объединяет украинцев от Тернополя до Мариуполя.

«Она была именно наша. Не по факту владения. А по осознанию. Мы были на своей земле. Теперь это уже не так», - подчеркнул Лесев.

Ведущий напомнил о том, как в 2019 году большинство украинцев на выборах президента отдали свои голоса Владимиру Зеленскому по принципу наименьшей «токсичности».

«Зеленский меньше всех раздражал. Он и победил. И давайте прямо – мы ведь не ожидали от Зеленского золотые горы… Большинство из нас устроило то, что Зеленский – не Порошенко. Но вот как раз здесь нас и обманули. На имени Зеленского всю власть в стране рейданули порохоботы второго эшелона. Плюс соровские выкормыши, которые при Порошенко и поднялись. Мы получили власть Порошенко без Порошенко», - заявил Лесев.

Он обратил внимание на то, что в новом правительстве оказалось много людей, так или иначе связанных с бывшим президентом, и сейчас эти люди «пытаются нам всем заткнуть рот». Лесев пояснил, что речь идет о двух законах о СМИ, которые готовят украинцам министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а также нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко. Он сравнил эти законы с современными российскими реалиями, где людей арестовывают за комментарии в сетях.

«У нас хотят ввести подобную систему в СМИ. Как в Китае, как в России, как в Турции. Вот это мы с вами получили по итогу выборов 2019 года», - подытожил Лесев.

Напомним, Игорь Лесев раскрыл опасность нового решения Рады: «Донбасс и Крым отрезаются раз и навсегда».

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев жестко прошелся по рейтингу Зеленского: "Можно начинать беспокоиться...".

Также Politeka писала, что Лесев раскатал Гончарука и его команду за скандал с прослушкой.