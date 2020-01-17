Скандальный разговор Алексея Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка больше напоминал не дискуссию топ-чиновников, а разговоры таксистов

Таким образом прокомментировал слив скандальной записи ведущий программы «НеДобрый вечер» Игорь Лесев, передает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он резко высказался о компетентности украинских чиновников, участвовавших в разговоре.

«Эти персонажи не понимают, что происходит с гривной. У них нет базового диагноза. Случайные пассажиры, которые заняли самые лучшие места. Сидят и хрюкают, не владея предметом разговора», - возмутился Лесев.

Он обратил внимание на то, что главная цель Гончарука и его собеседников была в том, чтобы договориться, как они будут «втирать всю эту чушь Зеленскому».

Впрочем, по мнению ведущего, самый главный нюанс в этом скандале заключается в том, что слитая в сеть запись разговора топ-чиновников раскрыла их настоящее отношение к Владимиру Зеленскому.

«Они считают Зеленского тупым. Они хихикают с него и откровенно презирают», - прокомментировал Лесев.

Он отметил, что обычные избиратели имеют право критиковать президента, даже если на выборах они голосовали за него, так как у них нет перед ним обязательств. Однако, с Гончаруком ситуация совсем другая. Лесев подчеркнул, что до его назначения на пост премьера о Гончаруке никто не слышал, а его опыт управления меньше, чем у «владельца пивного ларька».

«Вы слышали что-то о юристе Гончаруке? Вы знаете хоть о каком-то одном его юридическом деле?», - поинтересовался ведущий.

Он напомнил о том, что именно Зеленский привел Гончарука в правительство и поставил его во главе Кабмина.

«Всей своей неожиданно громкой карьере жизни Гончарук обязан только Зеленскому… И вот эта неблагодарная с**нья в широком кругу людей называет Зеленского тупым...И обратите внимание на еще один момент. Как синхронно соровские СМИ и порохоботы начали отмазывать Гончарука. Ну, типа, а че там такого было? Рабочее совещание в неформальной обстановке. Все верно. Рабочее совещание в неформальной обстановке на котором Зеленского называли тупым», - подытожил Лесев.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.