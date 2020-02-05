Эта идея не так хороша, как кажется на первый взгляд

Уменьшение числа депутатов в Верховной Раде с 450 до 300 может стать негативным сигналом для Украины

Как сообщает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал решение украинских нардепов, которые 4 февраля проголосовали за сокращение депутатского состава и отмену мажоритарки.

Лесев заметил, что изменение правил выборов депутатов путем их внесения в Конституцию не имеет смысла: для этого было бы достаточно отдельного закона.

«Конституция – это основной закон. И там пишутся основы, а не детали. Для деталей как раз и существуют законы», - напомнил ведущий.

Он заявил, что «слуги народа» решили продвигать эту инициативу в надежде на то, что их партия сохранит свое безоговорочное лидерство. Однако, ведущий напомнил им о том, что в Украине этого добиться будет непросто.

«Уже на этих местных выборах «Слуги народа» увидят свою настоящую стоимость», - уверен Лесев.

Он также подчеркнул, что идея сокращения депутатского корпуса не совсем однозначная. Так, журналист признал, что с одной стороны в Украине сократится «количество дармоедов». Однако, в то же время такое решение может стать и негативным сигналом для нашей страны, отмечает Лесев.

«450 депутатов – это наша совместная история с Донбассом и Крымом. Мы еще подсознательно помним, что то – наши земли. А там – наши люди, которые были представлены в едином парламенте…Теперь это отрезается. Раз и навсегда. И не на бумаге, а в сознании людей», - подчеркнул Лесев.

Вторая проблема, по его мнению, заключается в том, что таким образом Украина убивает свое представление о себе, как о большой стране.

«Это вопрос генетической памяти…О том, что мы все с вами застали. Поезда Киев – Симферополь. И футбольных матчах Шахтер – Динамо, которые игрались в Донецке. Вот это все держится не просто на наших воспоминаниях. Это все нас пока еще объединяет институционально. Конституцией Украины. Вот этим количеством народных депутатов. Вот этой самой цифрой 450», - заявил Лесев.

Он считает, что «слуги народа» уже сейчас готовы отказаться от всего этого ради управляемой фракции и партийных списков.

Напомним, Рада приняла историческое решение: "кресла нардепов опустеют".

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