Нардеп от «Слуги народа» Елена Криворучкина засветила в Верховной Раде роскошные часы за сотни тысяч гривен

Народные избранники продолжают «радовать» украинцев стильными луками и дорогими аксессуарами в Верховной Раде. На этот раз отличилась представитель фракции «Слуга народа». Фотографии из зала Верховной Рады представил корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

На снимках на запястье Криворучкиной можно рассмотреть часы, которые очень похожи на аксессуар от элитного бренда BVLGARI DIVA'S DREAM WATCH. Такие часы могут позволить себе только настоящие любители роскоши, ведь обойдутся они в 24 900 долларов или 671 553 гривны. Это 410 минимальных пенсий простого украинца.

Напомним, Елена Криворучкина прошла в Верховную Раду по 32 мажоритарному округу в Кривом Роге. Она экономист, доцент Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского.

Ранее Криворучкина оказалась в центре внимания из-за скандала со своей интимной перепиской в Раде. Так, журналисты засняли, как нардеп вела переписку интимного характера прямо в стенах Верховной Рады.

Все произошло 3 сентября, после того, как Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов. Елена Криворучкина, которая прошла в парламент по мажоритарному округу в Кривом Роге, во время заседания переписывалась в мессенджере Telegram с кем-то, нежно подписанным «Любимый».

Нардеп рассказала своему возлюбленному о том, что Рада сняла неприкосновенность с депутатов и написала, что «хочет заниматься любовью с ним днем и ночью».

«Я не только депутат, я в первую очередь человек, — отреагировала Криворучкина на публикацию своей переписки у себя на странице в Facebook. – Я люблю, путешествую и дышу. Что ж теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения».



Напомним, интимный скандал гремит в Раде, соратницу Зеленского застукали с «любимым».

Как сообщала Politeka, интим-скандал в Раде получил неожиданное продолжение, слуги народа в ауте.

Также Politeka писала об интим-скандале в Раде: слуга народа поразила новой выходкой, «теперь вся Украина знает…».