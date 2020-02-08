Шуточный трейлер украинской комедии "Наши котики" заставил понервничать топ-пропагандистов Кремля

Бурное обсуждение украинской картины произошло в эфире пропагандистского ток-шоу на канале Россия 1, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перед показом ролика Ольга Скабеева возмутилась тематикой фильма "Наши котики".

владимир жириновский

"Что нам делать, если она нынче такая эта Украина?" – задалась пропагандистка вопросом и показала шуточный трейлер, в котором якобы снимаются звезды Голливуда.

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По окончанию трейлера ее истерику поддержал скандальный Владимир Жириновский. После увиденного его охватила паника и он перешел к прямым призывам уничтожить Украину.

"Скомандовать – дранг нах Остен (нем. Drang nach Osten, "Натиск на Восток" – клише, появившееся в XIX веке в националистических дискуссиях)! Всех уничтожить! Напалмом всех спалить, бл*дь, чтоб ни Киева, ни Львова – ничего не было!" – разразился Жириновский угрозами в эфире федерального телеканала.

Такая реакция у топ-пропагандистов Кремля вызвала смех среди украинцев.

"Ого Жирика вштырило", "Это успех!", "Я думала, что они уже забыли о нас", "Сколько лет Жириновскому? Уже скоро к Кобзону?", "Это можно смотреть на повторе", "Спасибо Жириновскому за отличную рекламу", "Как же их разрывает...", "Цель достигнута. Перд*ки сгорели в радиоактивный пепел", - шутят они в комментариях под опубликованным видеороликом.

Наші Котики наробили галасу

⚡ШОК⚡СЕНСАЦІЯ⚡ Наші Котики наробили галасу! Хороше кіно знімають не лише в Голлівуді 😼

Gepostet von Наші Котики / Lethal Kittens am Donnerstag, 6. Februar 2020

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину восстановить СССР. Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира, в том числе в изменении границ и финансовой системы.

"Я много раз говорил: Северная Америка пусть занимается Южной Америкой, Евросоюз - Африкой, у нас - Восточная Европа и южные соседи - Турция, Иран и Афганистан. Китай пусть в Азии договаривается с Индией, Японией и так далее", - поделился своими бредовыми фантазиями одиозный российский депутат. 

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.