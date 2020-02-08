Шуточный трейлер украинской комедии "Наши котики" заставил понервничать топ-пропагандистов Кремля

Бурное обсуждение украинской картины произошло в эфире пропагандистского ток-шоу на канале Россия 1, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перед показом ролика Ольга Скабеева возмутилась тематикой фильма "Наши котики".

"Что нам делать, если она нынче такая эта Украина?" – задалась пропагандистка вопросом и показала шуточный трейлер, в котором якобы снимаются звезды Голливуда.

По окончанию трейлера ее истерику поддержал скандальный Владимир Жириновский. После увиденного его охватила паника и он перешел к прямым призывам уничтожить Украину.

"Скомандовать – дранг нах Остен (нем. Drang nach Osten, "Натиск на Восток" – клише, появившееся в XIX веке в националистических дискуссиях)! Всех уничтожить! Напалмом всех спалить, бл*дь, чтоб ни Киева, ни Львова – ничего не было!" – разразился Жириновский угрозами в эфире федерального телеканала.

Такая реакция у топ-пропагандистов Кремля вызвала смех среди украинцев.

"Ого Жирика вштырило", "Это успех!", "Я думала, что они уже забыли о нас", "Сколько лет Жириновскому? Уже скоро к Кобзону?", "Это можно смотреть на повторе", "Спасибо Жириновскому за отличную рекламу", "Как же их разрывает...", "Цель достигнута. Перд*ки сгорели в радиоактивный пепел", - шутят они в комментариях под опубликованным видеороликом.

Наші Котики наробили галасу ⚡ШОК⚡СЕНСАЦІЯ⚡ Наші Котики наробили галасу! Хороше кіно знімають не лише в Голлівуді 😼 Gepostet von Наші Котики / Lethal Kittens am Donnerstag, 6. Februar 2020

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину восстановить СССР. Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира, в том числе в изменении границ и финансовой системы.

"Я много раз говорил: Северная Америка пусть занимается Южной Америкой, Евросоюз - Африкой, у нас - Восточная Европа и южные соседи - Турция, Иран и Афганистан. Китай пусть в Азии договаривается с Индией, Японией и так далее", - поделился своими бредовыми фантазиями одиозный российский депутат.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.