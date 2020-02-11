Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров забил тревогу из-за присутствия США в Тихоокеанском регионе, а также политику ядерного сдерживания Китая



Лавров рассказал в одном из интервью для российских СМИ, что на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки ведут деструктивную политику по отношению к РФ.



Он заголосил, что США планируют развернуть ракеты малой и средней дальности в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Среди прочего Лавров начал пугать, что якобы ракеты могут появиться и в Южной Корее и Японии.

Между прочим, Сергей Лавров подчеркнул, что ракеты очень скоро могут появиться в Южной Корее, а также Японии. По мнению Сергея Лаврова, американцы не будут акцентировать свое внимание на вероятные протесты властей Республики Кореи и Японии, и таки разместят свои ракеты на их территории. По его словам, радиус действия ракет США, которые будут там размещены, охватит большую часть Российской Федерации.

"Расстояние таково, что большая часть территории РФ окажется под ударом", - отметил Лавров.

Также ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на достижение прогресса в вопросе Донбасса при нынешнем президенте Украины.

Лавров отметил, что «конфликт» на Донбассе продолжается и несмотря на все усилия в регионе продолжают стрелять. При этом, министр выразил надежду на то, что ситуация может измениться именно при нынешнем президенте Украины.