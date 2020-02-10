Россия и Украина могут восстановить дипломатические связи при условии, если обменяются послами

Наглым заявлением отличился топ-соратник Владимира Путина, глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РГ.

По его словам, между Украиной и Россией якобы до сих пор "существует сильная связь".

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях", – цинично заявил Лавров, забыв об оккупации Крыма и войне на Донбассе.

Топ-соратник Владимира Путина также отметил, что "неразумно постоянно возводить какие-то барьеры".

"То для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и все – человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", – нагло подытожил Лавров в общении с российскими журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимира Жириновского охватила паника из-за украинского фильма.

"Что нам делать, если она нынче такая эта Украина?" – задалась Ольга Скабеева вопросом и показала шуточный трейлер, в котором якобы снимаются звезды Голливуда на поддержку бойцов ВСУ.

По окончанию трейлера ее истерику поддержал скандальный Владимир Жириновский. После увиденного его охватила паника и он перешел к прямым призывам уничтожить Украину.

"Скомандовать – дранг нах Остен (нем. Drang nach Osten, "Натиск на Восток" – клише, появившееся в XIX веке в националистических дискуссиях)! Всех уничтожить! Напалмом всех спалить, бл*дь, чтоб ни Киева, ни Львова – ничего не было!" – разразился Жириновский угрозами в эфире федерального телеканала.

Напомним, Лавров проговорился о сделке с Зеленским по Донбассу: «Отвечает нашим интересам».

Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину.

Также Politeka писала, что Лавров пустился во все тяжкие на закрытой вечеринке: "все на лице написано".