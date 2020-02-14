Топ-соратник экс-президента Олег Свинарчук-Гладковский всячески развлекается в момент, пока длится судебное расследование

Об этом пишет Обозреватель.

Сообщается, что фигурант коррупционного скандала Олег Гладковский посетил выступление цирка Cirque du Soleil в Киеве.

По информации журналистов, топ-соратника бывшего президента Украины Петра Порошенко засекли вместе с любовницей Илоной Ярмолюк в Дворце спорта.

Также известно, что Олег Гладковский со своей любовницей наслаждались выступлением цирка Cirque du Soleil в VIP-секторе.

"Пока в Зе-команде усиленно думают кого б к весне посадить (и сажать ли вообще кого-то - все равно потом выйдут на волю), фигуранты уже открытых дел живут в своё удовольствие. Так, как сообщают читатели «Страны», в данный момент соратник Порошенко Свинарчук-Гладковский находится во Дворце спорта на представлении знаменитого Cirque du Soleil. Сидит в 7-м ряду, vip-сектор. Цирк да и только", - информирует Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы рассказывали о том, что Олег Гладковский стал фигурантом журналистского расследования. Его вместе с сыном обвинили в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела якобы получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

После публикации расследования Олега Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, а уже осенью 2019 года его задержали детективы НАБУ.

Ему было предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Суд отправил Гладковского-Свинарчука в СИЗО на два месяца, но через пару дней за него внесли залог в размере 10 млн людей и топ-соратник Петра Порошенко вышел на свободу.

А накануне Нового года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с Олега Гладковского.

Напомним, Свинарчук-Гладковский вышел на свободу и ошарашил внешним видом

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