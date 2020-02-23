В интернет-сети ажиотаж из-за наряда парламентария от фракции «Слуга народа», из-за которого девушка засветила лишнее

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов у себя в Facebook.

«Ого», - говорится в подписи.

На снимке видно депутата Ирину Аллахвердиеву, которая прямо в Раде сверкнула лишним прямо «под куполом». Как можно заметить, девушка пришла в черном наряде, из-под которого выглядывает красная блузка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«ва-банк пошла», «пришла на охоту», «перерыв», «а как Кива пережил этот момент», «без табу депутат», «Интересно, где она работала до ВР», «сделала из законодательного органа какой-то другой орган», «После тяжкого ночного труда😄прям на "работу"...фу», - пишут они.

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Авария произошла еще 26 января, но известно о ней стало только во вторник, 28 января. Так, политик на Lexus NT 200 врезалась в другое авто.

Аллахвердиева пыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр водитель «Лексуса» начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda 323.

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