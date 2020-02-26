Известный народный депутат от ОПЗЖ Федор Христенко устроил дорогую вечеринку в честь дня рождения своей жены

Федор Христенко из Горловки решил не мелочиться и переплюнуть экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишет Денис Казанский в социальных сетях, передает Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал. Так вот, этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от ОПЗЖ - Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер", - написал Казанский в Фейсбук.

По его заявлению, арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей в России "4 сезона", который расположен прямо напротив Кремля. На вечеринке были много именитых звезд эстрады. Благодаря посту супруги Федора Марине, которая сделала посты в Инстаграм, удалось узнать об этом празднике.

"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов", - добавляет журналист.

На мероприятии была и жена Александра Батурина Анастасия Маловичко с сомнительным прошлым. В открытых источниках есть много уголовных дел на них. По заявлению Казанского, если общество может и мало знает о таком человеке, то в Горловке он очень хорошо известен и там обьяснять его популярность не нужно.

Блогер задается вопросом, как оказался в партии этот человек. Возможно, его спецаильно туда продвинули, ведь никто раньше и не знал такого человека, как Христенко.

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