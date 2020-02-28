Уже в этом месяце запланирована масштабная акция по высадке миллиона деревьев по всей территории Украины, что поможет объединиться нашим гражданам

Об этом заявил Президент Ассоциации плательщиков налогов Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Григол Катамадзе.

«Мы сразу решили активно включиться в проведение данной инициативы, масштабного проекта «Озеленение Украины». Я уверен, что так и будет, как говорит Сергей Гайдайчук, что инициатива высадить миллион деревьев за сутки по всей стране не только всех нас объединит, но и покажет коллективную историю успеха. Это действительно откроет что-то новое и уникальное, что может выйти на глобальный уровень в формировании позитивного имиджа Украины в мире и консолидации украинцев», - отметил он.

Катамадзе уточнил, что Ассоциация плательщиков налогов Украины примет в этой акции активное участие.

«Мы примем активное участие в проведении акции «1 000 000 деревьев за 24 часа». Уже на сегодняшний день, мы имеем договоренность с Директором Национального Ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины Натальей Заименко, что 21 марта этого года примем участие в проекте «Озеленение Украины», а именно, восстановлены экспозиции и высадке 100 деревьев на территории Ботанического сада», - подчеркнул он.

Более того, 21 февраля в помещении «СЕО КЛУБ» был подписан меморандум о сотрудничестве с председателем правления ОО «СЕО Клуб» Сергеем Гайдайчуком. Он предусматривает сотрудничество, направленное на обеспечение охраны окружающей среды и сохранения экосистемы.

В торжественном мероприятии приняли участие: Генеральный директор «Книги рекордов Украины» Анна Крисюк, Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко, вице-президент ВОО АППУ Сергей Костенко, советник Президента ВОО АПНУ Лора Апасова, член Совета ВОО АППУ, владелец компании «БЕЛЬ» Алексей Немерук, специалисты Генеральной дирекции ВОО АППУ Лариса Шереметенко, Ирина Белотил, Екатерина Гривнак, системный администратор Андрей Горячкин.

Напомним, налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса.

Также Politeka писала, что Григол Катамадзе назвал большую беду экономики Украины: «Абсолютно коррумпированный налог».

А еще Politeka писала, Григол Катамадзе получил украинское гражданство.