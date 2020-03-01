Нардепа от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олега Волошина поймали на лжи
В частности, на своей странице в Фейсбуке нардеп приписал слова французкого депутата Валери Фор-Мунтян из президентской партии Эмануэля Макрона, которых она не говорила. Волошин заявил, депутат Национальной Ассамблеи Франции, возглавляющая группу дружбы с Украиной, якобы поддержала идею о необходимости прямых переговоров Киева с главарями боевиков Л/ДНР.
После этого Волошин сделал вывод, что «партия войны в Украине потеряла Францию».
Однако сама Валери Фор-Мунтян возмутилась такой наглой лжи, и сообщила, что ничего подобного точно не говорила. Об этом она рассказала в комментарии «Новой газете».
«Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать», — пояснила она.
Она подтвердила, что встречалась с Волошиным, которого до этого не знала, 27 февраля в Париже.
Однако на вопрос, хочет ли она, чтобы к переговорам по Донбассу присоединились представители сепаратистов, ответила категорически «нет».
Ранее мы писали, что президент страны-агрессора Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Украина и Российская Федерация могут договориться о дружбе.
По словам российского гаранта, существует якобы вероятность того, что он сможет договориться с Владимиром Зеленским о мире.
При этом Путина не устроила последняя позиция Владимира Зеленского, по поводу возможного пересмотра Минских соглашений.
Напомним, боевики учинили гранатометный обстрел на Донбассе: военнослужащий получил ранение.
Как сообщала Politeka, появились детали убийства бойца ВСУ на Донбассе.
Также Politeka писала, что боевики захватили большой город.