Депутат приписал слова своей французкой коллеги, которых она не говорила

Нардепа от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олега Волошина поймали на лжи

В частности, на своей странице в Фейсбуке нардеп приписал слова французкого депутата Валери Фор-Мунтян из президентской партии Эмануэля Макрона, которых она не говорила. Волошин заявил, депутат Национальной Ассамблеи Франции, возглавляющая группу дружбы с Украиной, якобы поддержала идею о необходимости прямых переговоров Киева с главарями боевиков Л/ДНР.

После этого Волошин сделал вывод, что «партия войны в Украине потеряла Францию».

Однако сама Валери Фор-Мунтян возмутилась такой наглой лжи, и сообщила, что ничего подобного точно не говорила. Об этом она рассказала в комментарии «Новой газете».

«Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать», — пояснила она.

Она подтвердила, что встречалась с Волошиным, которого до этого не знала, 27 февраля в Париже.

Однако на вопрос, хочет ли она, чтобы к переговорам по Донбассу присоединились представители сепаратистов, ответила категорически «нет».

Ранее мы писали, что президент страны-агрессора Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Украина и Российская Федерация могут договориться о дружбе.

По словам российского гаранта, существует якобы вероятность того, что он сможет договориться с Владимиром Зеленским о мире.

При этом Путина не устроила последняя позиция Владимира Зеленского, по поводу возможного пересмотра Минских соглашений.

Напомним, боевики учинили гранатометный обстрел на Донбассе: военнослужащий получил ранение.

Как сообщала Politeka, появились детали убийства бойца ВСУ на Донбассе.

Также Politeka писала, что боевики захватили большой город.