Известный врач Евгений Комаровский напомнил украинцам важную информацию о бешенстве

Об этом он написал в своем миниблоге в Instagram.

Стоит помнить, что бешенство поражает мозг и становится смертельным с момента появления первого симптома.

В 99% человек заражается вирусом в результате укусов собак. Вирус содержится в слюне инфицированных животных.

От бешенства больше всего людей умирает в Африке и Азии. Согласно статистике в мире происходит примерно 1 смерть каждые 15 минут. 40% пострадавших от заболевания моложе 15 лет.

ПРи укусе нужно промыть рану мылом. Дальнейшее лечение состоит из введения вакцины или специального гамма-глобулина. Чтобы избежать передачи бешенства от собак, стоит изучить поведение этих животных, обезопасив себя и своих близких от укусов. Также стоитповышать осведомленность общественности в этом вопросе.

Самой лучшей профилактикой остается вакцинация собак — она предупреждает бешенство на 100%. В то же время вакцинация 70% собак нарушает цикл передачи вируса.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как помочь ребенку при болях, от которых страдает не только малыш, но и вся семья.

По словам врача, медицинская наука не может с уверенностью ответить на вопрос, в чем истинная причина колик.

Но имеется ряд наблюдений-предположений, позволяющих обратить внимание на следующие провоцирующие факторы: нарушение режима кормления (особенно перекорм), несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев), недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникают усиленная перистальтика и газообразование, некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике, неадекватная (избыточно эмоциональная) реакция родителей на плач ребенка и повышенная тревожность матери.

Напомним, Комаровский дал важный совет родителям детей: «Это повод явиться к врачу» .

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал об опасности сна для младенцев.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как организовать здоровый сон для всей семьи.