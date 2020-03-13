Поездки Виктора Медведчука во Францию, Германию и Россию, а также встречи с местными политиками, должны стать ориентирами для остальных украинских депутатов

Об этом в эфире «112 Украина» заявил политический эксперт Виктор Прошкин. Он напомнил о том, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в последнее время регулярно встречается с зарубежными политиками для обсуждения важных для Украины вопросов. В частности, в прошлом году на таких встречах обсуждались темы транзита газа и газовых контрактов.

«Тогда очень много кто скептически относился к той поездке, к тем договоренностям, к тому, что все это возможно. Но сегодня мы видим, что действительно этот договор подписан, есть подвижки в этом плане. Потому что экономические интересы всегда будут превалировать, всегда экономические интересы будут движущей силой дальнейших связей, потому что люди понимают, что выгоднее торговать, развивать сотрудничество, тем более, что это наш сосед, как бы мы к нему не относились», - подчеркнул эксперт.

Прошкин отметил, что подобные встречи, на которых украинская сторона сможет конструктивно донести свою позицию до собеседников, будут выигрышными для всех участников. Поэтому он считает, что другие украинские политики должны поддержать этот тренд.

«Если этот круг будет расширен, круг этих политиков, которые будут приобщены к этому процессу, тогда будет легче принимать определенные законодательные акты им будет более понятна логика этого процесса. "Слугам народа" не удастся изолировать себя, не удастся отмежеваться и сделать вид, что ничего не происходит, потому что вопрос мира является главным на сегодня в повестке дня. От того, как этот вопрос будет решен, будет зависеть, кстати, их политическое бытие», - подытожил эксперт.