В феврале 2020 был уволен одиозный начальник Управления лесного хозяйства Закарпатской области Валерий Мурга, который не раз становился фигурантом коррупционных скандалов

В частности, Мурга не видел конфликта интересов в том, что местный депутат Мирон Помпель занимается деревообрабатывающим бизнесом, а его сын Иван работает лесником, пишет 112.ua.

На возмущения активистов, что количество незаконных рубок уменьшается только на бумаге, Мурга отвечал, что якобы борется с беспределом, а лесников, причастных к кражам древесины, сразу увольняет.

По словам общественника Влада Каменцы, начальник управления не может не быть причастным к серым схемам: "Это не может быть без его участия. Но скажу больше: не Мурга главный в этой всей тематике. Мурга – исполнитель, главный – губернатор Закарпатья. Главный – областной прокурор Закарпатской области. Главный – полицейский Закарпатской области".

Лесным управлением Закарпатья Валерий Мурга руководил с 2015 года. Эту же должность он занимал при бывшем президенте Викторе Ющенко. За почти всю жизнь работы в лесу Мурга заработал на безбедное существование: ездит на представительском "Мерседесе", живет в частном доме площадью 240 квадратов.

Согласно декларации, в 2018 году Мурга заработал всего 151 тысячу гривен. Значительно выше доходы у его жены – свыше 900 тысяч гривен. Но и с такими заработками на такой особняк надо откладывать далеко не один год.

Летом 2019 Мурга признался, что правоохранители вручили ему подозрение - в связи с чем не сообщил, но выразил готовность "содействовать расследованию всех дел". Мурга уверял, что лесоводы открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Тем не менее, в феврале бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил об "очищении лесной отрасли от коррупции" (полном аудите деятельности) и об увольнении Мурги.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, люди без единого документа и номерных знаков вывозят уникальные леса Закарпатья.

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