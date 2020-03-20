Украине якобы грозит "гибель из-за вируса ненависти"

С наглым заявлением в эфире украинского телеканала отличилась соратница беглого президента Януковича Анна Герман, передает Politeka.net.

Подобное заявление она сделала, комментируя меры, предпринятые в борьбе против коронавируса.

"Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – заявила Анна Герман в эфире телеканала.

Скандальная экс-советница Виктора Януковича также рассказала, почему Украина якобы обречена на гибель.

"Если страна победит наихудший вирус у нас – "вирус ненависти между людьми" – она станет сильнее. Если граждане не смогут понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несет за собой смерть, то Украина обречена на гибель", – резюмировала она.

"Не победит", – выдал ей в ответ ведущий украинского телеканала.

Стоит отметить, что наглое заявление Анны Герман тут же подхватили кремлевские пропагандисты.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна Герман огорошила украинцев своей внешностью. В частности, экс-советница Януковича явилась на день рождения в странном наряде.

Обратим внимание, что инцидент произошел на 52-м дне рождения журналиста Дмитрия Гордона. На него Анна Герман решила прийти в наполовину подпоясанном пиджаке, из-под которого был виден живот.

Уточним, что инцидент стал причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Батя, мы стараемся», «Мать Божья, что это…», «Что попало…», «Анька золотая ручка», «челочка», «Аню вообще не узнать за этим «тюнингом», «негде клеймо ставить», «бАгини», «я надену все лучшее сразу», «наверно, на скорую руку одевалась – так бы больше взяла», - пишут они.

Напомним, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем: «Батя, мы стараемся»

Как сообщала Politeka, Герман оскандалилась обращением к украинцам: «Дайте себя...».

Также Politeka писала, что Анна Герман внезапно открыла всю свою прокремлевскую суть.