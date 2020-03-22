Во разгар пандемии коронавируса Ангелу Меркель застукали за покупкой вина в  одном из столичных супермаркетов

Соотвествующие снимки разместил немецкий телеканал RTL, передает  Politeka.net.

Канцлер Германии Ангеда Меркель пришла  в привычной одежде и без респиратора в  супермаркет Hit Ullrich в Берлине.

Политик сделал покупки и  самостоятельно везла тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие хозяйственные товары.

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Потом Меркель подошла к кассе и расплатилась кредитной картой за покупки.

Как известно, Ангела Меркель - одна из самых влиятельных женщин мира, однако, по словам журналистов, ее часто можно встретить в этой магазине.

Напомним, восприимчивые украинцы, которых напугали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что остановить эпидемию практически невозможно и "от 60 до 70% населения будут заражены", решили бежать из городов в сельские глубинки, при этом хорошенько обчистив магазинные полки.

«Пошел жрать лук с самогоном», «Лучше затариться продуктами и консервами и пересидеть где то пол годика в глухом селе пока все стихнет», «70% хммм Такое заявить на весь мир!!! Значит они знают то, чего не говорят людям, т.е. беда конкретная», - комментируют жители Украины заявление Меркель в соцсети.

К слову ситуация с опустошением маркетов происходит во всем мире. По-крайней мере, в Италии, когда началась вспышка, также все побежали за продуктами.

 