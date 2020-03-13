Падение гривны вызвано главной мерой мировым финансовым кризисом

Об это заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на канале 112 Украина.

"Этот кризис спровоцирован резким падением цен на нефть (здесь причина – недоговоренность России и стран ОПЕК). Еще одна причина начавшегося кризиса – это коронавирус, что вызвало падение спроса, экспорта-импорта, транспортных перевозок", - подчеркнул он.

По его словам, происходящие события в мире в комплексе, в том числе падение многих мировых валют, закономерно повлияли на происходящее в Украине.

"Кроме того, падение гривны прогнозировалось независимо от этих причин. Поскольку упал спрос со стороны иностранного спекулятивного капитала на украинские ценные бумаги, резко уменьшился приток валюты. Как мы знаем, Минфин отменил аукцион по продаже своих ценных бумаг. То есть валюты от нерезидентов точно не будет. Спрос на валюту начинает резко превышать предложение валюты на рынке", - отметил экономист.

Он добавил, что сейчас курс зависит от шагов НБУ. Однако и искусственное удержание курса нельзя назвать положительным.

"На сколько она упадет, прогнозировать сложно. Это полностью зависит от политики Национального банка. А у Нацбанка объем накопленных валютных резервов несколько превышает 26 млрд долларов. Но пойдет ли Национальный банк на продажу резервов для поддержания курса гривны сложно сказать. Я бы этого не делал, потому что если мы распродадим валюту на поддержание курса, то у нас появятся очень большие проблемы с обслуживанием внешних долгов, особенно, когда нет решения Международного валютного фонда о выделении очередных кредитов Украине", - указал экс-министр экономики.

В то же время он не исключил роста потребительских цен в связи с девальвацией гривны.

"На импортные товары кроме сырьевых скорее всего цены могут несколько подрасти. Если только государство не будет достаточно четко контролировать и регулировать цены. Несмотря на то, что чем ниже курс гривны, тем более эффективный экспорт, весь вопрос в том, будет ли на него спрос на мировых рынках. В основном, Украина экспортирует сырьевые товары. В условиях кризиса спрос на сырье, как правило, падает. Я думаю, что девальвации гривны окажется недостаточно для стимулирования украинского экспорта".

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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