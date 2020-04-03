Владимир Зеленский провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", главной темой которой стал скандал вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники во фракции.

По их словам, Зеленский "нервничал и возмущался медийными атаками" и реакцией партии на "пленки".

Вместе с тем, источники в слуге народа заявили, что президент в беседе со "слугами" переходил на крик.

Участвовал на встрече и сам Ермак.

"Арахамия начал обсуждать тему, что и как происходит. Мы в "Парковом" были. 6-7 человек на связи в зуме. Затем примчались Зеленский и Ермак. Президент повищал 20 мин и поехал, оставил на нас Ермака. Тот полтора часа объяснял, что и к чему. Говорил о Гео Леросе (нардепае, который слил видео, на котором брат Ерамка якобы "торгует" должностями. – Ред.), что он перешел на личное", – заявил источник журналистов в президентской фракции.

Отмечается, глава Офиса президента объяснял ситуацию с братом Денисом, что это за видео и откуда оно взялось. Однако, слуг народа его слова якобы не убедили.

Замглавы фракции Галина Янченко заявила, что Зеленский не комментировал пленки Лероса, "видя в них политический подтекст".

"В этой ситуации просматривается не только влияние одного олигарха, но и одного бывшего главы Офиса президента. На встрече была озвучена информация, что не только Лерос вручили повестки на допрос, но и брату председателя ОП Денису Ермаку", – сказала Янченко.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

На многих записях зафиксированы Сергей Шумский и Дмитрий Штанько.

Денис Ермак и Сергей Шумский – основатели общественной организации "Украинское бюро национального развития".

В разговорах, которые были снятии на видео, Шумский откровенно заявляет, что организовывает встречи с Денисом Ермаком за деньги.

Записывал разговоры 39-летний Дмитрий Александрович Штанько – владелец нескольких компаний в сфере сельского хозяйства и финансовых услуг.

Напомним, Лерос из "Слуги народа" раскрыл преступную схему брата Ермака: "Заработок на государстве".

Как сообщала Politeka, брата Ермака отправляют в АТО: всплыли подробности громкого скандала у Зеленского.

Также Politeka писала, что Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.