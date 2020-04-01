Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак после громкого скандала поедет в зону ООС
Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник.
«Наш источник сообщает, что Денис Ермак (брат Главы Офиса Президента) сейчас уедет в зону АТО, где вернется на передовую», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сам глава Офиса Президента Андрей Ермак выступает против этой идеи своего брата.
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Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
На многих записях зафиксированы Сергей Шумский и Дмитрий Штанько.
Денис Ермак и Сергей Шумский – основатели общественной организации "Украинское бюро национального развития".
В разговорах, которые были снятии на видео, Шумский откровенно заявляет, что организовывает встречи с Денисом Ермаком за деньги.
Из разговоров следует, что Денис Ермак и Сергей Шумский познакомились в зоне АТО, "неподалеку от Донецка". В 2016 году они оба были отмечены знаком отличия 5-й роты "Донецк" полка МВД "Днепр-1".
Записывал разговоры 39-летний Дмитрий Александрович Штанько – владелец нескольких компаний в сфере сельского хозяйства и финансовых услуг.
Напомним, Лерос из "Слуги народа" раскрыл преступную схему брата Ермака: "Заработок на государстве".
Как сообщала Politeka, в Офисе президента заговорили о преемнике, скрытая коалиция в деле: "Становится слишком токсичный".
Также Politeka писала, что Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.