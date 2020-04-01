Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак после громкого скандала поедет в зону ООС

Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник.

«Наш источник сообщает, что Денис Ермак (брат Главы Офиса Президента) сейчас уедет в зону АТО, где вернется на передовую», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сам глава Офиса Президента Андрей Ермак выступает против этой идеи своего брата.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

На многих записях зафиксированы Сергей Шумский и Дмитрий Штанько.

Денис Ермак и Сергей Шумский – основатели общественной организации "Украинское бюро национального развития".

В разговорах, которые были снятии на видео, Шумский откровенно заявляет, что организовывает встречи с Денисом Ермаком за деньги.

Из разговоров следует, что Денис Ермак и Сергей Шумский познакомились в зоне АТО, "неподалеку от Донецка". В 2016 году они оба были отмечены знаком отличия 5-й роты "Донецк" полка МВД "Днепр-1".

Записывал разговоры 39-летний Дмитрий Александрович Штанько – владелец нескольких компаний в сфере сельского хозяйства и финансовых услуг.

Напомним, Лерос из "Слуги народа" раскрыл преступную схему брата Ермака: "Заработок на государстве".

Как сообщала Politeka, в Офисе президента заговорили о преемнике, скрытая коалиция в деле: "Становится слишком токсичный".

Также Politeka писала, что Зеленскому светит отставка уже до конца года, "слуги народа" уходят из-под контроля.